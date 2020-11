DokMitt setzt Zeitzeugenbefragung in Borna fort

Borna

An sich sollten die Ergebnisse der Zeitzeugenbefragung von ehemaligen Mitarbeitern in der Kohle- und Chemieindustrie in und um Borna ihren krönenden Abschluss im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung finden. So sollten die Ergebnisse des Forschungsprojekts des Fördervereins zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industriekultur Mitteldeutschland (DokMitt) im Böhlener Kulturhaus vorgestellt werden. Dazu hatte sich auch die sächsische Sozialministerin Petra Köpping ( SPD), als früherer Bornaer Landrätin gewissermaßen auch eine Zeitzeugin, angekündigt. Wegen Corona geht das alles nicht. „Wir wollen das aber nachholen“, kündigt Walter Christian Steinbach ( CDU), der Vorsitzende von DokMitt, an.

Bild der Wendejahre in Borna

Immerhin hatte die Befragung von 60 ehemaligen Bergleuten interessante Ergebnisse zutage gefördert. Etwa die, dass es vielfach um den Mangel an Wertschätzung ihrer Arbeit in den Tagebauen und Kraftwerken ging. Jeder von ihnen hatte sich mehrere Stunden den Frage von Interviewern gestellt, eine wissenschaftliche Methode, die aus den Vereinigten Staaten stammt und unter dem Namen Oral History bekannt ist. Heraus kam ein umfangreiches Bild, speziell auch von den Wendejahren, als der Strukturwandel weg von Kohle und Chemie hin zum heutigen Leipziger Neuseenland in die Wege geleitet wurde.

Bedarf an weiteren Zeitzeugenbefragungen

Hier seht der langjährige Leipziger Regierungspräsident Steinbach auch Ansätze für die Fortsetzung des Projekts. „Wir stehen ja wieder vor einem Strukturwandel“ – weg von der Kohle in Richtung erneuerbare Energien. Es gebe also wiederum eine Reihe von Leuten, die zu Zeugen eines grundlegenden Wandels werden. Steinbach spricht deshalb „von einem weiteren Bedarf an Zeitzeugenbefragungen“.

Ausstellung im Landtag geplant

Fest steht, dass die Ergebnisse der ersten Zeitzeugenbefragung auch in Form einer Broschüre vorliegen werden. Auch wenn mit Blick auf die weitere Entwicklung der Pandemie noch nicht klar ist, wann das passieren kann. Das gibt auch für die Wanderausstellung, die aus den Ergebnissen der Befragung zusammengestellt und auch im Dresdner Landtag gezeigt werden sollte.

Barbaratag in Borna fällt aus

Klar ist allerdings, dass eine Traditionsveranstaltung in einem Jahr coronahalber ausfällt. Es handelt sich um das Frühstück am Barbaratag am 4 Dezember, zu dem sich seit Jahren ehemalige Bergleute im der Bornaer Hotel „Drei Rosen“ trafen.

