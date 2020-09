Doppelte Fahrerflucht in Borna – Zeugen gesucht

Borna

Eine etwa 50-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Roßmarktschen Straße in Borna beim Ausparken mit einem grauen Mercedes ein weiteres Fahrzeug gestreift. Sie blieb daraufhin jedoch nicht stehen, sondern wollte sich vom Unfallort entfernen. Zwei Männer beobachteten den Vorgang und hielten sie nach etwa 50 Metern Fahrt auf. Laut Polizeiangaben lief die Frau daraufhin zu dem beschädigten Fahrzeug, um den Schaden zu begutachten. Sie beiden Männer gingen daraufhin weiter. Allein gelassen stieg die Unfallverursacherin wieder in ihr Auto und fuhr davon – abermals, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Gegen die Mercedes-Fahrerin wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Grimma zu melden.

Von lvz