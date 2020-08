Dorfentwicklungsverein will Dorfplatz in Eula neu gestalten

Eula

Ganz große Sprünge kann der Dorfentwicklungsverein Eula derzeit nicht machen. Das liegt, coronabedingt, auf der Hand. Allerdings hat der Verein seine Arbeit nicht vollständig eingestellt, wie Vereinschef David Knoke sagt. Die Umgestaltung des Dorfplatzes soll in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Kaiserlinde an der Straße der Genossenschaft

Sichtbarer Ausdruck dessen ist ein Baum, der jetzt mit Unterstützung der Stadtverwaltung auf dem Platz an der Straße der Genossenschaft gepflanzt wurde. Nicht irgendein Baum, sondern eine Kaiserlinde, wie sie Ende des 19. und Anfang des Jahrhunderts in Deutschland gern gepflanzt wurde. Linden haben in der Regel weit ausladende Äste und große Blätter, so dass sie im Sommer Schatten spenden und im Zweifel auch Regen abhalten. Dorflinden standen ohnehin seit Jahrhunderten oft im Zentrum eines Dorfes. Derzeit aber, so David Knoke, ist der Baum noch vergleichsweise klein und hat vielleicht eine Größe von 3,50 Metern. „Er hat aber das Potenzial, zu einem Dorfbaum zu werden.“

Fahrradbügel und Hochbeet

Zu den Ideen für die Gestaltung des Areals gehört auch, dort Fahrradbügel anzubringen, ein Hochbeet anzulegen oder ein Insektenhotel anzubringen. Die Krönung wäre ein kleiner Pavillon, der sich vielleicht für kleine Konzerte nutzen ließe.

Veranstaltungen mussten ausfallen

Während die Planungen des Dorfvereins zur Gestaltung des Dorfplatzes trotz Covid-19 weiter laufen, fallen andere Veranstaltungen in diesem Jahr aus. Dazu gehört ein Dorfrundgang, so wie es ihn vor zwei Jahren bereits gab: Ein Treffen auf einem Hof mit gemeinsamem Kaffeetrinken, anschließender Führung durchs Dorf und als Abschluss eine gemeinsame Grillrunde. Im letzten Jahr hatte der Verein mit seinen 30, 40 Mitgliedern, den es seit 2017 gibt, sogar einen Aufbruch zu neuen Ufern gewagt, als das Leipziger Theaterkollektiv TAG mit dem experimentellen Theaterstück „ Eulas feine Unterschiede“ im Vereinshaus eine „szenische Feldanalyse“ auf die Bühne brachte.

Überhabe vielleicht am 3. Oktober

Wenn alles gut geht, wird die Bepflanzung des Dorfplatzes im Spätsommer abgeschlossen. Vielleicht am 3. Oktober könnte das neugestaltete Areal dann offiziell übergeben werden.

