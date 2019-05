Regis-Breitingen/Ramsdorf

Die Ramsdorfer boten auch in diesem Jahr bei ihrem Dorffest den Besuchern ein buntes Programm. Dabei nahmen viele von ihnen nicht nur am Fest teil, sondern legten auch selbst mit Hand an, damit es gut gelang. Nach wie vor behält Renate Dähne alles im Blick, wobei sie auf die Mitglieder des Siedlervereins zählen kann.

Auch wenn am Sonnabend gegen 15 Uhr auf der Festwiese und im Festzelt kaum Besucher zu sehen waren, feierten die Ramsdorfer auf ihre Weise – im Saal, wo Männer- und Frauenchor sowie die Kindergartenkinder auf der Bühne ihren großen Auftritt hatten. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, ein Stück Ramsdorfer Kultur live zu erleben. Besonders der gemeinsame Gesang mit dem Publikum kam bei allen im Saal gut an.

Rundflug als Hauptpreis

Pia Becker hatte am Eingang zur Festwiese ein wachsames Auge – sie kassierte den Eintritt. „Viele Ramsdorfer helfen mit, damit die Feier gelingt. Auch den kleinen Obolus zahlen sie gern, denn am Ende haben alle etwas vom Fest“, meinte sie.

Gleich hinter ihr stand ein randvoll gefüllter Einkaufswagen mit vielerlei Waren des täglichen Bedarfs. „Die Besucher können den Warenwert schätzen und wer am nächsten dran ist, gewinnt einen Rundflug“, berichtete sie. Eine weitere Gelegenheit, einen solchen Flug zu gewinnen, gab es bei der Tombola.

Bei schönem Wetter nahmen Besucher gern unterm Sonnenschirm Platz. Quelle: René Beuckert

Die Ramsdorfer halten mit ihrer Geschichte nicht hinter dem Berg: Eine gedruckte Ortschronik von Brigitte Lindert informiert über die Historie des kleinen Ortes. Das Dorffest hat Tradition im Ort. Partymusik und Lachspaß für Jung und Alt gehörten diesmal genauso dazu wie Armbrustschießen sowie der Flohmarkt, der sich großer Beliebtheit erfreute.

Ralf Straßburger war eigens zum Fest aus Groitzsch gekommen. „Ich bin schon überrascht, was die Leute hier auf die Beine stellen. Ein kleiner Ort lebt geradezu, wenn alle mitmachen und das scheint hier zu gelingen“, sagte er und nutzte die Gelegenheit für einen Flohmarktbesuch. „Den Wecker habe ich erstanden“, meinte er auf die Uhr zeigend.

Schade: Keine Schausteller zu bekommen

Angelika Hüfner vom Siedlerverein sagte, dass sie es schade findet, dass keine Schausteller mehr das Fest bereichern. In den Vorjahren sei es stets gelungen, kleine Attraktion – vom Riesenrad für Kinder bis zu Losbude und Kinderkarussell – zu organisieren. „Wir bekommen einfach keine Schausteller mehr“, bedauerte sie. Dafür aber seien die Leute aus dem Ort rührig und helfen, damit das Fest gelingen kann.

Die Kuchen hatten die Siedlerfrauen gebacken, wobei auch etliche Anwohner einen Kuchen spendeten. „Es sind zwar hauptsächlich die Vereine, die zum Gelingen des Festes beitragen, aber genauso haben viele Dorfbewohner, die nicht organisiert sind, einen Anteil daran“, hob sie die Gemeinschaft hervor. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr seien stets hilfreich zur Hand.

Am Sonntag begann das Fest mit einer Andacht. Anschließend folgte ein Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik. Und am Nachmittag setzten Bauchtanz und eine Limboshow weitere Akzente zum Fest.

Von René Beuckert