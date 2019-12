Dorfstraße in Zedtlitz ist wieder befahrbar

Borna

Ein Jahr Bauzeit, drei Millionen Euro Baukosten und ein Ergebnis, das die Anwohner erfreut: Die Dorfstraße im Bornaer Ortsteil Zedtlitz ist fertig. Drei Bauherren zeichneten für die Sanierung verantwortlich: Der Abwasserzweckverbandes Espenhain (AZV) und der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) für die Erneuerung sämtlicher Kanäle, die Stadt für den grundhaften Ausbau der Fahrbahn.

Während der AZV rund 1,5 Millionen Euro in den Austausch der zum Teil mehr als 60 Jahren alten Leitungen investierte und neue Regen- und Schmutzwasserkanäle verlegte, steckte der ZBL etwa eine halbe Million Euro in den Austausch der Trinkwasserleitungen. Eine weitere Million Euro steuerte die Stadt Borna aus Förder- und Eigenmitteln bei, um aus der Schlaglochpiste eine gut befahrbare Straße zu machen.

Leitungen waren zum Teil 60 Jahre alt und notdürftig geflickt

„Gefühlt waren sämtliche Leitungen noch aus der Zeit der Völkerschlacht“, sagte Sven Lindstedt, Geschäftsführer des AZV, am Freitag bei der Verkehrsfreigabe. Etwas genauer wusste es Anwohner Michael Krause: „Die Leitungen liegen schon seit den 50er-Jahren.“ Doch auch das reiche laut Lindstedt aus, um hier tätig zu werden, „zum einen war es ein Mischsystem, es gab also nur einen Kanal für Regen- und Schmutzwasser, zum anderen wurde in der Vergangenheit immer mit einem bunten Materialmix repariert“.

Innerhalb der vergangenen Monaten nun hat der AZV bis auf zwei Grundstücke alle Haushalte an das zentrale Netz angeschlossen, die noch bestehenden Kläranlagen müssten nun noch außer Betrieb genommen werden. Für die zentrale Anbindung seien 2400 Meter Leitungen – je die Hälfte für Regen- und Schmutzwasser – notwendig gewesen, außerdem 75 Kanalschächte und zwei Pumpstationen. Die Erneuerung der Trinkwasserleitungen oblag dem ZBL.

Der erste Spatenstich für die Dorfstraße in Zedtlitz wurde am 14. Januar getan. Mit einem Jahr Bauzeit rechneten die beteiligten Bauherren und die Baufirma. Quelle: Julia Tonne

Stadt Borna finanziert grundhaften Ausbau der Dorfstraße

Die Stadt Borna selbst kam für den grundhaften Ausbau der Fahrbahn und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf. Sie investierte rund eine Million Euro in die Dorfstraße, ein Teil der Kosten kam aus Fördermitteltöpfen. „Hier war dringend was zu tun“, machte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke bei der Freigabe am Freitag deutlich. Die Straße sei eine Schotterpiste gewesen.

Was sowohl Lindstedt als auch Luedtke betonten, war die Tatsache, dass es während der Bauzeit keine einzige Beschwerde von Seiten der Anwohner gegeben habe. „Warum auch?“, fragte Krause. Bei kleineren Problemen habe es enge Absprachen mit den Arbeitern der Baufirma Reif gegeben, kurzfristig sei immer eine Lösung gefunden worden.

„Der Anliegerverkehr wurde aufrecht erhalten, die Müllabfuhr hat reibungslos funktioniert, die Befahrbarkeit für Anlieferung und Rettungsfahrzeuge hat geklappt“, betonte Lindstedt. Das gelinge bei einem solchen Mammut-Projekt mit so vielen Beteiligten nicht immer.

Von Julia Tonne