Dorfteich ist entschlammt – doch wie geht es weiter in Trages?

Kitzscher/Trages

Schwarz, klebrig und ziemlich übel riechend, so lässt sich der Schlamm am besten beschreiben, der über Jahre dem Dorfteich in Trages langsam aber sicher zusetzte. Denn in den vergangenen Jahrzehnten sind die Überläufe von einigen Kleinkläranlagen im Ort in und durch den Teich geleitet worden. Hinzu kam all das, was bei Regen und Tauwetter an Feststoffen im Teich landete.

Jetzt ist der Schlamm raus. Die letzten Reste wurden vor wenigen Tagen herausgebaggert und auf eine Deponie gebracht. Und mit dem Anschluss des Kitzscheraner Ortsteils an die öffentliche Kanalisation, für den die Bauarbeiten gerade laufen, sollen künftig gar keine Abwässer mehr in den Teich gelangen. Die Grundstücke im Ort werden an die zentrale Kanalisation angeschlossen.

Seit Sommer 2018 lässt der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain in Trages eine Kanalisation verlegen. Der Ort bekommt ein Trennsystem, also einen Leitungsstrang für Abwässer und einen für Regenwasser. Die Beräumung des Teiches, die gleichzeitig stattfindet, ist Sache der Stadt Kitzscher.

Insel im Dorfteich Trages wird versetzt

Nach der Entschlammung des Teiches lässt die Stadt auch noch die darin befindliche Insel, die aus Steinen aufgebaut ist, versetzen. Die Insel ist kaputt, rutscht zusammen. Man hätte sie auch ganz herausnehmen können. Aber, sagt Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler), sie müsse aus Umweltschutzgründen erhalten werden – als Lebensraum für Pflanzen und Lurche.

Wenn später wieder Wasser im Teich ist, soll der erneut zum Mittelpunkt des Trageser Fischerfestes werden. Das war im vorigen Jahr ausgefallen.

Die Insel wird versetzt und neu aufgebaut. Quelle: André Neumann

Erster Bauabschnitt ist noch nicht fertig

Wann die Grundstücke in Trages ihre Kläranlagen stilllegen und ihre Abwässer ins zentrale Kanalnetz abgeben können, ist allerdings noch offen. Der erste Bauabschnitt ist nach über anderthalb Jahren immer noch nicht fertig. Und bevor der, zu dem auch das neue Pumpwerk gehört, ans Netz geht, können auch die Grundstücke im zweiten Bauabschnitt, ebenfalls im Bau, nicht angeschlossen werden, erklärt AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt.

In der Alten Straße in Trages läuft der Kanalbau. Quelle: André Neumann

Im ersten Bauabschnitt mit Pumpwerk am Lindenplatz sowie der Rohrbacher Straße und ihren Nebenstraßen sollte laut Lindstedt der Tiefbau schon im November 2018 fertig sein. Der Straßenbau im Auftrag der Stadt sollte folgen. Klaus Henselowsky, Bauleiter des Unternehmens Umwelt 2000, widerspricht. Nach seiner Darstellung sollte die Gesamtmaßnahme aus Kanal- und Straßenbau im vergangenen Juli fertig sein. Jetzt, so Henselowsky, wolle man Ende Februar mit dem Straßenbau fertig werden.

Sven Lindstedt wirft dem Bauunternehmen unter anderem vor, mit zu wenig Personal zu arbeiten. Darüber hinaus streite man sich um den Einbau so genannter Querriegel, die zur Stabilisierung der Gräben dienen. Letzteres bestätigt Henselowsky. Allein dieser Streit habe ein halbes Jahr Bauverzug gekostet.

Kanal in der Alten Straße soll im Frühjahr fertig werden

In Bauabschnitt zwei in der Alten Straße soll der Kanalbau Ende März fertig sein. Auch das bedeutet Verzug. „Ursprünglich war die Fertigstellung noch zum Jahresende 2019 vorgesehen“, sagt Lindstedt. „Unvorhergesehene Schwierigkeiten führen nun zur Fertigstellung im Frühjahr 2020. Wir orientieren mit dem Bauunternehmen auf den 31. März“, sagte er der LVZ.

Anders als im ersten Bauabschnitt, wo die Stadt Kitzscher als Auftraggeber für den Straßenbau mit im Boot ist, hatte der AZV hierfür allein nur den Tiefbau ausgeschrieben, weil die Stadt für den Straßenbau keine Fördermittel bekommen hatte.

Ein Mitarbeiter der Bauunternehmung Florack holt mit seinem Bagger den letzten Schlamm aus dem Dorfteich in Trages. Quelle: André Neumann

Kitzscher hofft auf Fördermittel für Straßenbau

Der soll jetzt aber trotzdem möglichst zeitnah und noch in diesem Jahr folgen. Die Stadt will nun aus einem anderen Förderprogramm Gelder beantragen. Damit der Antrag gestellt werden kann, fasste der Stadtrat einen Baubeschluss für die Alte Straße in Trages. Ob Kitzscher das Geld bekommt, ist damit noch nicht sicher.

Ebenso unsicher ist noch, wann im dritten Bauabschnitt die Kanäle verlegt werden. Die Neue Mölbiser Straße ist eine Kreisstraße. Deswegen müsste hier der Landkreis zugleich den Straßenbau beauftragen. Der AZV steht in den Startlöchern. Ob und wann es zu einer gemeinsamen Baumaßnahme kommt, ist noch nicht entschieden.

Von André Neumann