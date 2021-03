Dow legt in Böhlen/Lippendorf ganze Anlage vorübergehend still

Das amerikanische Unternehmen Dow hat 106 Produktionsstandorte in 31 Ländern mit rund 35 700 Beschäftigten. In Deutschland engagiert es sich seit sechs Jahrzehnten, die Zentrale ist jetzt in Wiesbaden (Hessen). Zu den 13 Standorten mit circa 3600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehören Produktionsanlagen, Vertriebsniederlassungen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Die größten Produktionsstandorte liegen in Stade (Niedersachsen), Böhlen (Sachsen) und Schkopau (Sachsen-Anhalt).

Die beiden Letztgenannten gehören, mit anderen, zur Tochter Dow Olefinverbund, die 1995 aus dem Buna Sow Leuna Olefinverbund entstand. Im Werk Böhlen befindet sich das „Herzstück“ – der Cracker: Auf Basis von Rohbenzin werden chemische Grundstoffe wie Ethylen und Propylen hergestellt, die dann hier und andernorts zu Kunststoffen und Spezialchemikalien für intelligente Verpackungen, Hygieneprodukte und Materialien für die Bauindustrie weiterverarbeitet werden.

Für den Austausch der Stoffe gibt es ein Pipelinenetz, das auch Leitungen nach Stade und in den Seehafen Rostock hat. Zudem betreibt Dow in Schkopau und Böhlen den Value-Park, einen Gewerbebereich mit 27 Firmen, vor allem Kunden und Zulieferunternehmen.

