Dow warnt: In Böhlen kann dieser Tage die Fackel brennen

Böhlen

In den nächsten Tagen ist nicht ausgeschlossen, dass die Hochfackel im Chemiewerk Dow Olefinverbund im Industriegebiet Böhlen/Lippendorf sichtbar brennt. Darauf weist das Unternehmen hin. Die Ursache liegt demnach in Arbeiten an der Bodenfackel, die dazu außer Betrieb genommen wird.

Vom 22. November bis zum 3. Dezember, teilt die Firma mit, erfolgt eine planmäßige Inspektion der Bodenfackel im Dow-Werk Böhlen. So lange diese außer Betrieb ist, „werden alle anfallenden Abgase der Hochfackel zugeführt. Eine sichtbare Wahrnehmung der Hochfackel kann nicht ausgeschlossen werden“.

Die zuständigen Behörden wurden informiert, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Bodenfackel wird voraussichtlich am 3. Dezember wieder in Betrieb genommen. Das Unternehmen bittet die Anwohner um Verständnis.

Zwei Fackeln bei Dow in Böhlen

Fackelsysteme, erklärt Firmensprecherin Sandra Brückner, sind in Chemiewerken unentbehrlich. „Sie dienen der gefahrlosen Verbrennung von Abgasen, die im normalen Produktionsprozess oder beim An- und Abfahren von Anlagen für Wartungsarbeiten anfallen, und als Sicherheitssysteme zur schnellen Entspannung der Anlagen bei Betriebsstörungen.“

Im Dow-Werk Böhlen besteht dieses Fackelsystem aus einer Boden- und einer Hochfackel. Über die Bodenfackel werden in 32 Meter Höhe bei normalem Produktionsbetrieb in geringen Mengen überschüssige Kohlenwasserstoffgase rußfrei und emissionsarm verbrannt.

Die 146 Meter hohe Hochfackel dagegen dient vordergründig als Sicherheitseinrichtung und wird nur dann aktiv, wenn aus Sicherheitsgründen schnell große Gasmengen abgeleitet werden müssen, beispielsweise bei planmäßigen An- und Abfahrprozessen sowie bei Betriebsstörungen.

Von an