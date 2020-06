Drama im Groitzscher Storchennest – Jungstörche verheddern sich in Plastikmüll

Groitzsch

Während der Beringung der Groitzscher Jungstörche vor wenigen Tagen machte Ornithologe Dietmar Heyder eine unschöne Entdeckung. Zwei der drei kleinen Adebare hatten sich mit den Beinen in Bindegarn verheddert und waren damit zusammen verbunden. Der Plastikfaden schnitt bei einem Weißstorch bereits tief in die Haut und das Bein zeigte eine starke Schwellung, sodass Heyder beide Jungvögel nach der Beringung des unversehrten Geschwisterchens im Korb der Groitzscher Feuerwehr-Drehleiter mit auf den Boden brachte.

Der Bindegarn hatte sich tief in die Beine der beiden Störche geschnürt. Quelle: Olaf Becher

Gemeinsam mit dem Storchenbetreuer Andreas Fischer versuchte er das Garn zu entfernen, was jedoch nur bei einem Storch ohne Probleme gelang. Er konnte nach dem Erhalt des Ringes und einem Gesundheitscheck wieder zurück ins Nest gesetzt werden. Bei dem anderen Adebar erwiesen sich die Verletzungen als schwerwiegender. Die Naturschützer entschieden sich deshalb, ihn zur Behandlung in die Leipziger Tierklinik zu bringen.

Dietmar Heyder beringt den ersten Groitzscher Jungstorch. Die beiden Geschwister im Hintergrund sind mit Bindegarn verheddert und mussten vom Ornithologen befreit werden. Quelle: Olaf Becher

Leider kommt es immer wieder vor, dass die Alttiere mit dem Futter oder Nistmaterial auch Müll mit ins Nest bringen, der von den Menschen achtlos zurückgelassen und damit zur Gefahr für die Tiere wird, erklärten die Experten. Ohne den Beringungstermin am Sonntag hätte dies den sicheren Tod der beiden geschützten Vögel bedeutet.

Am Nachmittag kam dann die positive Nachricht über die Rettung des Groitzscher Jungstorchs. Nach seiner erfolgreichen Behandlung erholt er sich nun mit anderen Pechvögeln im Storchenhof Loburg und soll später durch Adoptiveltern ausgewildert werden. Neben dem Nest in der Schusterstadt sind in diesem Jahr noch drei weitere Horste in der Groitzsch-Pegauer Region mit Weißstorchpaaren besetzt. Die Störche ziehen derzeit in Saasdorf, Kleinprießligk und auf dem Schornstein der ehemaligen Pegauer Ziegelei Erbs Nachwuchs auf. Die genaue Anzahl der Jungstörche steht aber noch nicht ganz fest.

Von Olaf Becher