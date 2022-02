Borna

Die ukrainische Hauptstadt muss schon in Sichtweite gewesen sein, als es passierte. Etwa 80 Kilometer vor Kiew erwischte es Steve Meiling am Donnerstagvormittag nach 1500 Kilometern kurz vor dem Ziel. Der frisch verheiratete Feuerwehrmann aus Borna wurde beschossen. Er war am Tag zuvor in Borna gestartet, um seine Ehefrau Anna aus der umkämpften Drei-Millionen-Stadt zu holen. Das hat die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) auf LVZ-Anfrage erklärt.

Ins Krankenhaus gebracht

Nach bisherigen Informationen hat Meiling eine Gehirnerschütterung. Er wurde ins Krankenhaus von Borodjanka gebracht, eine Stadt nicht weit von Kiew entfernt. Diese Informationen stammen von Oksana Sulyma, die bei Besuchen von Bornaern in der ukrainischen Partnerstadt Irpin sowie umgekehrt auch von Ukrainern in Borna als Dolmetscherin fungiert. An sie hatte sich Meiling via Facebook gewandt. Sulyma hatte die Informationen an Oberbürgermeisterin Luedtke weitergegeben.

Handy verbrannt

Nach dem Beschuss seines Autos wurden Steve Meiling sein Fahrzeug und Handy abgenommen. Er war am Donnerstagmittag von Borna aus in die Ukraine aufgebrochen. Dort hält sich seine Frau auf, die er vor einem Monat geheiratet hat. Dass die 33-Jährige noch einmal zurück in die ehemalige Sowjetrepublik musste, lag an ihrem abgelaufenen Visum. In Kiew sollte sie eine Sprachprüfung absolvieren, die Voraussetzung für einen längeren Aufenthalt von Nicht-EU-Bürgern in Deutschland gilt.

Steve Meiling im Krankenhaus von Borodjanka in der Nähe von Kiew. Quelle: privat

Auswärtiges Amt will sich um Hilfe bemühen

Im Fall von Steve Meiling, Mitarbeiter bei VW in Zwickau und in Borna Mitglied der Feuerwehr, ist auch der FDP-Vorsitzende von Nordsachsen, Martin Ermler, aktiv geworden. Er verwies auf den FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Müller-Rosentritt, Mitglied im Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Aus dem Büro von Müller-Rosentritt hieß es, der Bornaer und seine Frau würden in eine Liste aufgenommen, mit der sich das Auswärtige Amt um Hilfe für Deutsche in der Ukraine bemühen wolle.

Private Hilfe geplant

Hilfe für Steve Meiling hatte auch Oberbürgermeisterin Luedtke geplant – und zwar privat. So habe sie mit ihrer Familie überlegt, an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, um dort nicht nur Steve Meiling und seine Frau Anna abzuholen. Der 42-Jährige hatte sich auch deshalb auf die Fahrt nach Kiew begeben, um den Sohn seiner Frau sowie das Kind ihrer Schwester nach Deutschland zu bringen.

Dolmetscherin will nach Deutschland

Nach Deutschland unterwegs ist mittlerweile auch Oksana Sulyma. Die Dolmetscherin aus der Bornaer Partnerstadt habe sich mit ihren Kindern aufgemacht, sagte Oberbürgermeisterin Luedtke.

Steve Meiling und seine Frau Anna. Quelle: privat

Gezielter Beschuss? Unklar

Unklar blieb bis zum Abend, warum Steve Meiling beschossen wurde. Die Frage, ob er gezielt ins Visier genommen wurde oder von einem Zufallstreffer erwischt wurde, ließ sich nicht klären.

Fahnen auf dem Bornaer Markt

In Borna wurde am Freitag auf dem Markt neben der Stadtfahne auch die Flagge der „Mayors for Peace“ aufgezogen. Das sei „ein entschiedenes Signal, dass Krieg und Gewalt in keinem denkbaren Fall ein adäquater Weg der Konfliktlösung sind“, so Oberbürgermeisterin Luedtke. Sie wollte ursprünglich im nächsten Monat mit einer Delegation von Stadträten zu einer Fahrt nach Irpin aufbrechen.

Solidarität aus dem Bornaer Stadtrat

Aus den Reihen der Bornaer Stadtratsfraktionen kamen Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. So erklärte CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke, dass Russland „das Völkerrecht mit Füßen“ trete, was nicht toleriert werden dürfe. Für die AfD erklärte deren Fraktionsvorsitzender René Dietze, dass durch „geopolitischen Streit wieder ein Krieg provoziert“ worden sei, der auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen werde. Frank Preußler (Bürger für Borna) sagte, es müsse jetzt das Schlimmste für die ukrainische Bevölkerung verhindert werden“. SPD-Fraktionschef Oliver Urban sagte, Putin arbeite mit den Methoden des letzten Jahrhunderts, durch die großes Leid über die Bevölkerung gebracht werde. Für Linken-Stadträtin Nadja Luedtke ist es wichtig, der Partnerstadt Irpin „wie nur irgend möglich zu helfen, um dieses unsägliche Leid zu lindern“.

Flagge in Böhlen

Auch in Böhlen wurde die Flagge der Mayors for Peace hochgezogen. „Der Donnerstag war ein schwarzer Tag für Europa, es ist das Undenkbare geschehen“, sagte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) während der Stadtratssitzung. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, werde die Flagge gehisst.

Auf dem Bornaer Marktplatz wurde gestern neben der Stadtfahne auch die Flagge der "Mayors for Peace", eines weltweiteren Bündnisses von Bürgermeistern, als Zeichen der Solidarität mit der Bornaer Partnerstadt Irpin gehisst. Quelle: Stadt Borna

Friedensgebet am Sonntag

Der Krieg in der Ukraine spielt auch im sonntäglichen Gottesdienst in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz in Borna eine Rolle. Der Gottesdienst, der 10 Uhr beginnt, werde deshalb auch ein Friedensgebet sein, teilte Superintendent Jochen Kinder mit. Der Konflikt in der Ukraine ist deshalb auch Gegenstand der Predigt von Pfarrer Reinhard Junghans. Friedensgebete sind am Wochenende auch in Pegau und Groitzsch sowie in anderen Kirchen des Kirchenbezirks Leipziger Landes geplant, wo sie auch auf der Homepage aufgeführt werden.

Friedensgebet am Mittwoch

Zudem soll das wöchentliche Mittagsgebet jeden Mittwoch 12 Uhr in der Emmauskirche als Friedensgebet gestaltet werden. „Dazu laden wir die Bornaer ganz besonders am kommenden Mittwoch ein“, so Kinder weiter. Wegen der begrenzen Platzzahl in der Emmauskirche findet das Friedensgebet am Mittwoch ebenfalls in der gegenüberliegenden Stadtkirche statt.

Von Nikos Natsidis