Kitzscher

Am Sonnabendmorgen ist bei der Polizei eine Anzeige wegen eines Diebstahls im Kitzscheraner Wohngebiet Nord-West eingegangen. Unbekannte Täter hatten wohl über Nacht in der Straße Am Mondwinkel einen Fahrradschuppen aufgebrochen. Daraus wurden drei Räder entwendet. Bei Einzelbeträgen von rund 400, 500 und 1350 Euro beträgt der Stehlschaden circa 2250 Euro, informiert das Polizeirevier Borna.

Von LVZ