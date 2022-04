Drei Fahrzeuge kollidiert: Autofahrerin auf der A 72 bei Rötha schwer verletzt

Rötha

Bei einem Zusammenstoß von insgesamt drei Fahrzeugen ist am Freitag auf der Bundesautobahn 72 bei Rötha eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 50-Jährige mit ihrem Renault aus Hof kommend in Richtung Leipzig unterwegs, als sie gegen 11.50 Uhr einen Lastwagen überholen wollte und dabei auf der linken Fahrspur mit einem Volkswagen zusammenstieß. Durch den Aufprall schleuderte der Renault gegen den Laster und prallte anschließend gegen die mittlere Betonschutzplanke. Der VW kollidierte ebenfalls mit dem Lkw.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Von LVZ