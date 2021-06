Drei Filme über die Industrie der Luftrüstung

Leipzig/Taucha

Drei Dokumentarfilme über Leipzig als ein Zentrum der Luftrüstungsindustrie hat der Tauchaer Roger Liesaus bereits vorgelegt. Fünf sollen es werden. Im dritten Film beschäftigt sich der promovierte Ingenieur für Maschinenbau ausführlich mit der Hugo Schneider AG (Hasag). Er filmte an Originalschauplätzen und fand viele Zeitzeugen, die er ebenso zu Wort kommen lässt wie kenntnisreiche Hobbyhistoriker, so den Munitionssammler und Hasag-Experten Holger Worm. Der Film konzentriert sich auf das Hauptwerk in Leipzig und Taucha. Zahlreiche andere Industriestandorte in Nordsachsen runden das facettenreiche Bild ab.

Zeitzeugen wollen ihr Wissen weitergeben

„Ich will zum einen einfach wissen, was war. Wenn bei Familienfeiern die Alten über Mimo, Erla oder Hasag sprachen, dann war das für uns Junge zwar spannend, aber es ging vieles durcheinander. Man wusste nicht, welche Firma wo angesiedelt war und was genau dort produziert wurde“, sagt der 59-Jährige über seine Intentionen. Außerdem wolle er die Erinnerungen von Zeitzeugen der Nachwelt erhalten. „Ich gehe ohne Kameramann und Tontechniker zu den Menschen, erzeuge so Nähe, damit sie sich öffnen und erzählen.“ Mehr als 130 Interviews von Personen der Jahrgänge 1912 bis 1945 hat er bereits auf der Festplatte. Material, das später Museen und Archive erhalten sollen.

Filme liegen auf DVD vor

Die drei Dokumentationen von Roger Liesaus liegen auf DVD vor. Ihre Titel: Hasag und andere Zulieferfirmen der Luftrüstung. Erla – das Hauptwerk und die Flugplätze. Mimo – Geschichte eines Werkes. Auf der Homepage finden sich Trailer, die Einblicke in die Filme geben. Sie können dort bestellt werden.

https://www.rog-film.de

Von es