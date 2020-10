Rötha

Obwohl der Herbst längst die Blätter der Bäume färbt und von so mancher Blütenpracht in den Gärten nichts mehr zu sehen ist, schlägt der Schlosspark Rötha derzeit aus der Art. Denn hier blühen dieser Wochen drei riesige Blumen. Und zwar nicht als Eintagsfliege, sondern als Dauerblüher. Egal, ob es schneit, friert, stürmt, hagelt oder glüht. Einer bestimmten Gattung lassen sich die drei Exemplare – die sich neben dem Schloss-Modell angesiedelt haben – nicht zuordnen. Was damit zusammenhängt, dass die Blumen zum großen Teil aus einem 3D-Drucker stammen und von der Böhlener Designgroup hergestellt wurden.

In gewisser Weise sind die neuen Inselblumen ein Probeprojekt für eine wesentlich größere Kunstinstallation. Eine Künstlergruppe ist an die Designgroup mit der Bitte herangetreten, Teile für ein Kunstwerk in eben diesem Drucker zu schaffen. Und mit diesem Werk wiederum will sich die Gruppe beim Guggenheim-Museum in Bilbao (im spanischen Baskenland) bewerben. „Wir mussten erst einmal ausprobieren, was geht und was möglich ist“, erklärt Designgroup-Geschäftsführer Matthias Meltke. Angedacht für Bilbao sei eine deutlich größere Blumenvielfalt, die zudem auch schwimmend daherkomme.

Acrylblüten speichern Energie und leuchten im Dunkeln

So entstanden im Böhlener Gewerbegebiet aus Acrylplatten kleine Blütenblätter, die die Fähigkeit aufweisen, Licht tagsüber zu speichern und demzufolge im Dunkeln zu leuchten. 3,60 Meter groß ist das größte Exemplar des Blumentrios, die beiden anderen kommen immerhin noch auf 1,70 Meter. Während das „Innenleben“ der Kunstobjekte aus dem 3D-Drucker stammt, wurden die farbigen Acrylscheiben mithilfe eines 3D-Fräsers hergestellt.

Dass es drei Blumen geworden sind, hat mit dem Umstand zu tun, dass Meltke damit einen Wiederaufbau der Gaststätte „Drei Rosen“ in das öffentliche Interesse rücken will. Seit mittlerweile 1995 steht die damals so beliebte Gaststätte leer, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Zwar habe es immer mal wieder Ideen für eine neue Nutzung gegeben, doch spruchreif wurde bislang nichts davon.

Blumen-Trio muss per Schiff auf die Schlosspark-Insel gebracht werden

Wenn die Blumen auch trotz ihrer Größe nicht sonderlich schwer sind, so war doch die Installation eine Herausforderung. Schließlich musste die Floristik per Schiffchen auf die Schlosspark-Insel verfrachtet werden. Darüber hinaus war es notwendig, die Blumen sozusagen fest einzupflanzen, „damit sie sich nicht im Park selbstständig machen“, wie Meltke sagt. Hilfe bei dem Unterfangen kam von der Stadt Rötha. Diese stellte einen Kran zur Verfügung und hatte die „Pflanz“-Löcher vorab ausgehoben. Mit speziellem Kies und Bodenankern wurden die drei Blumen anschließend befestigt.

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn findet die Idee der zusätzlichen Blumen im Schlosspark durchaus witzig, „zumal ja derzeit sonst nichts blüht“, wie er sagt. Er könne sich vorstellen, die Blumen einige Zeit dort stehen zu lassen. Und möglicherweise seien sie ja nicht nur ein Probelauf für die Kunstinstallation in Bilbao, sondern würden später gar Bestandteil dieser werden.

