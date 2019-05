Neukieritzsch/Deutzen

Die Absage der Wahl des Ortschaftsrates in Deutzen hat im Ort zu Verwirrungen und Befürchtungen geführt. Die Deutzener Wählervereinigung fürchtet um Stimmen aus dem eigenen Ort, weil einige Bürger offenbar der Meinung sind, in Deutzen würde nun am Sonntag gar nicht gewählt. Das aber ist nicht der Fall.

Das Thema kam auf der letzten Sitzung des Ortschaftsrates vor dem eigentlichen Wahltermin zur Sprache. „Wie kann es passieren, dass man so etwas so kurzfristig merkt“, fragt Ortsvorsteher Andy Krummsdorf. Zumal darauf auch in der Sitzung hingewiesen wurde, vor allem Ortsrätin Silke Hildebrandt spätestens seit 2015 regelmäßig darauf drängte, dass der Deutzener Ortschaftsrat in die Hauptsatzung der Gemeinde Neukieritzsch aufgenommen wird.

Auswirkungen auf Wahlbeteiligung befürchtet

Der Grund für die jetzige Absage der Ortschaftsratswahl ist, dass genau das seit der Eingemeindung Deutzens nach Neukieritzsch im Jahr 2014 bis heute versäumt wurde.

Die Absage und Verschiebung der Ortschaftsratswahl könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Wahlbeteiligung in Deutzen niedriger ist, als in anderen Wahlbezirken der Gemeinde. Dann nämlich, wenn tatsächlich viele der gut 1300 Deutzener Wahlberechtigten glauben sollten, in Deutzen fände gar keine Wahl statt.

Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien

Jens Buder, Ortschaftsratsmitglied und Spitzenkandidat der Wählervereinigung Bürger für Deutzen, hat genau das von mehreren Einwohnern selbst gehört und ähnliche Äußerungen über Dritte erhalten. Auch Geschäftsbetreiber wurden Zeugen derartiger Gespräche. Ortschaftsrätin und Gemeinderatskandidatin Nicole Wuttig befürchtet sogar, „dass 30 bis 40 Prozent der Deutzener glauben, dass keine Wahl stattfindet“.

Auch die Betreiber einer Deutzener Facebook-Seite haben sich des Themas angenommen. Dort wird die LVZ zitiert, die bereits darauf hingewiesen hat, dass die anderen Wahlen auch in Deutzen stattfinden.

Ortsvorsteher Krummsdorf kritisiert, dass die offizielle Bekanntmachung der Wahlabsage durch die Gemeinde in dieser Hinsicht weniger deutlich war: „Es ging nicht daraus hervor, dass die anderen Wahlen stattfinden.“

Seitens der Gemeinde hieß es dazu, man müsse darauf nicht extra hinweisen. Es sei nur die Ortschaftsratswahl abgesagt worden, das seien die Fakten, an die solle man sich halten. In der Gemeindeverwaltung, das sagte Wahlleiterin und Hauptamtsleiterin Petra Jung der LVZ, hätte niemand angerufen, der unsicher wegen der Wahl am Sonntag gewesen sei.

Möglicher Wahltag für Ortschaftsrat am 1. September

Dennoch hätte sich auch Buder einen derartigen Hinweis in der offiziellen Verlautbarung gewünscht. Denn, davon ist er überzeugt, wenn viele Deutzener nicht zur Wahl gehen, würden die Stimmen vor allem der Liste der örtlichen Wählervereinigung fehlen. „Das wäre nicht schön für uns“, sagt er.

Auch dass die Wahl des Ortschaftsrates später stattfinden soll, geht aus der offiziellen Wahlabsage der Gemeinde nicht deutlich hervor. Dort heißt es dazu nur: „Die öffentliche Bekanntmachung der Durchführung der Ortschaftsratswahl in Deutzen erfolgt im Amtsblatt der Gemeinde Neukieritzsch.“

Gegenüber der LVZ hatte Wahlleiterin Petra Jung bereits vom 1. September als neuem Wahltag gesprochen. Der bietet sich an, weil an dem Tag auch die Landtagswahl in Sachsen stattfindet. Der Termin muss aber erst vom Gemeinderat bestätigt werden. Der tagt am 28. Mai.

Vorläufig werden am 26. Mai auch in Deutzen Gemeinderat, Kreistag und das Europaparlament gewählt. Das Wahllokal befindet sich in der Grundschule.

Von André Neumann