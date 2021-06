Dresdener Finanzwirt spendet für Pflegeheim in Kitzscher

Kitzscher

Frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten: Davon wird es im Seniorenheim „Am Schwarzholz“ des Arbeiter-Samariter-Bundes in Kitzscher noch mehr geben. Mit Hilfe der Spende eines Finanzwirts aus Dresden wurden neue Hochbeete gebaut und bepflanzt.

Heimleiter Matthias Krämer und Betreuungsassistentin Heike Schick freuen sich über die großzügige Zuwendung von 1500 Euro, mit der die Hochbeete geschaffen und erweitert wurden und nun neue Möglichkeiten im Garten des Seniorenheimes bieten.

„Die Hochbeete sind immer eine große Freude für unsere Bewohner, die auch gern bei der Pflege der Pflanzen mithelfen. Für viele ist es täglich das Ziel ihres Spazierganges rund um das Gelände. Und ein Bewohner freut sich schon sehr auf die erste Erdbeere, die wir bald ernten können“, sagt Mitarbeiterin Schick.

Hochachtung vor dem Personal

Stefan Gutsch unterstützt mit seiner Firma Finanzplattform24 regelmäßig gemeinnützige Organisationen und Projekte. Die Palette reicht dabei von Kindereinrichtungen über Flutopfer bis hin zu Sportmannschaften für den Nachwuchs. Seine Motivation, diesmal das Seniorenheim in Kitzscher zu unterstützen, in dem auch seine Mutter lebt, begründet er unter anderem mit seiner Hochachtung vor der Arbeit der Beschäftigten.

„Das Personal in sozialen Einrichtungen macht einen unbezahlbaren Job“, sagt Gutsch. „Ich ziehe meinen Hut. Die Mitarbeiter müssten viel mehr Wertschätzung und eine angemessene Bezahlung erhalten.“

Familien seien heutzutage an verschiedenen Orten verstreut – auch in seiner sei das der Fall. „Deshalb“, folgert der Dresdener, „ist es so wichtig, dass wir die Fachkräfte haben, die sich um alte und pflegebedürftige Menschen kümmern. Meine Mutter wird hier im ASB-Seniorenheim Kitzscher sehr gut betreut. Es ist mir deshalb eine Freude, das engagierte Personal bei dessen wertvoller Arbeit mit meinen Möglichkeiten zu unterstützen.“

Von André Neumann