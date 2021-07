Dritter Anlauf: Stadt Borna verkauft Grundstück für einen Autohof

Borna

Aller guten Dinge sind drei, hofft die Stadt Borna. Nachdem schon zweimal das Vorhaben eines Autohofes im Gewerbegebiet Borna-Ost scheiterte, bekommt nun ein dritter Interessent die Chance. Der Stadtrat bestätigte am Donnerstagabend dafür einstimmig den Verkauf eines Grundstücks nördlich des Großhandelsunternehmens und Tankstellenzulieferers Lekkerland. Kosten für den Bewerber: Rund 630 000 Euro sind für rund 30 000 Quadratmeter zu zahlen.

Den Kaufantrag hatte die HP Fünfzehnte Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG gestellt. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Firma Herecon Projekt. Die Herecon-Gruppe wiederum entwickelt seit 2004 Immobilien in ganz Deutschland. Für ihre Kunden Das Unternehmen mit Sitz in Bernau am Chiemsee (bei Rosenheim, Bayern) plant und realisiert renditestarke Projekte, darunter Hotels, Tankstellen, Lebensmittelmärkte und ganze Wohnquartiere.

Neben Tankstelle entstehen Spielhalle und Lkw-Stellplätze

Für Borna bedeutet das: Auf dem fraglichen Grundstück im Gewerbegebiet Borna-Ost sollen neben einer Tankstelle E-Ladesäulen, ein Shop, eine Spielhalle, eine Waschanlage sowie 50 Lkw-Stellplätze errichtet werden. Mit dem Vorhaben würde Herecon etwa 30 Arbeitsplätze schaffen.

Das Gewerbegebiet Borna-Ost wurde bereits in den Jahren 2014 bis 2016 erschlossen, um Gewerbebetrieben mit größerem Flächenbedarf eine Ansiedlungsmöglichkeit zu bieten. Nachdem im ersten Bauabschnitt das Logistikunternehmen Lekkerland erfolgreich angesiedelt werden konnte, soll nun das nördliche Grundstück erneut für die Errichtung eines Autohofes zur Verfügung gestellt werden. Denn an der Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Borna gibt es bisher weder eine Tankstelle noch eine Raststätte.

Zwei bisherige Käufer konnten Vorhaben nicht umsetzen

Zweimal hatte die Stadt Borna schon die Fläche verkauft. 2016 an die Autorast GmbH, drei Jahre später an die Artcas Projekt A 72 GmbH. Während der erste Vertrag längst rückabgewickelt worden ist, ist das zweite Verfahren nahezu abgeschlossen. Das Unternehmen Artcas hatte vor einem Jahr erklärt, nicht an dem Vorhaben festhalten zu wollen, weil das Konzept nicht mit dem Schallschutz (wegen des benachbarten Sana-Klinikums) vereinbar sei. Die Firma hatte zudem schwere Vorwürfe gegen die Stadt erhoben, weil sie sich schlecht beraten gefühlt hatte.

Neuer Interessent klärt Fragen vorab

Die Entscheidung nun, das Areal an die HP Fünfzehnte Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG zu verkaufen, traf der Stadtrat einstimmig. Denn das Mutterunternehmen Herecon hatte bereits bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Vorbescheid eingereicht, um einzelne Fragen zum Bauvorhaben, die nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen, vorab zu klären. Im Detail ging es bei den Fragen unter anderem um die Befreiung für die Überschreitung der festgesetzten Lärmkontingente im Nachtbereich und um eine Befreiung von dem Ausschluss der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten.

Mit dem neuerlichen Beschluss des Stadtrates scheint es so, als könne nun tatsächlich der dritte Interessent und zugleich Käufer das Vorhaben realisieren.

Von Julia Tonne