Drittes Großprojekt in Böhlen nimmt Formen an: Anbau am Rathaus

Böhlen

In Böhlen geschieht derzeit Ungewöhnliches: An mehreren Ecken der Stadt entstehen größere Neubauten. Am Schulzentrum in der Lessingstraße wird eine Sporthalle errichtet, an der Grundschule entsteht ein Anbau, und in der Karl-Marx-Straße wird ein Erweiterungsbau für das Rathaus geschaffen. Letzterer nimmt nun schon konkrete Formen an.

Heißt: Seit wenigen Tagen ist der Dachstuhl drauf. Das nahm der Böhlener Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) zum Anlass, ein kleines Richtfest zu feiern. Wobei er den symbolischen letzten Nagel ins Gebälk einschlug.

Aufgrund der Pandemie fiel aber auch dieses Richtfest – wie schon das an der Zweifelderhalle – recht klein aus. Lediglich Landrat Henry Graichen (CDU), zwei Fraktionsvorsitzende und einige Mitarbeiter der zuständigen Baufirmen waren als Gäste dabei.

Einwohnermeldeamt kommt im Anbau unter

Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die Bauarbeiten für den Rathausanbau begonnen. Und dieser ist dringend nötig. Nicht nur, dass die bisherigen Räumlichkeiten der Stadtverwaltung aus allen Nähten platzen. Vielmehr war auch der Bestandsschutz laut der Arbeitsstättenverordnung von Seiten des sächsischen Innenministeriums bereits ausgelaufen.

Nun entsteht neben dem bisherigen Gebäude ein Anbau mit zwei Geschossen. Dieser, von der Karl-Marx-Straße aus gesehen rechts, erhält nicht nur einen Fahrstuhl und einen Besprechungsraum, sondern auch Räumlichkeiten für das Archiv. „Auch das Einwohnermeldeamt soll im Anbau seinen Platz finden“, hatte Berndt bereits erklärt. Das sei bisher im Haus II der Stadtverwaltung untergebracht, aber nicht barrierefrei zu erreichen. Eine Verbindung zwischen beiden Häusern gewährleiste künftig kurze Wege.

Stadt investiert rund drei Millionen Euro

Etwa drei Millionen Euro nimmt die Stadt für das Vorhaben in die Hand – laut Planung. Wobei der Rathauschef längst mit höheren Kosten rechnet. Fördermittel gibt es unter anderem aus dem Topf „Brücken in die Zukunft“.

Von Julia Tonne