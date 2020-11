Drogeriekette dm öffnet Bornaer Filiale: Noch Mitarbeiter gesucht

Borna

Es ist ein Kommen und Gehen: Seit Donnerstagmorgen geht es rege zu an der Leipziger Straße, Ecke Sachsenallee. Was nicht nur mit der Eröffnung des neuen Aldi-Marktes zu tun hat, sondern auch damit, dass zeitgleich der benachbarte Drogeriemarkt dm seine Pforten in Borna geöffnet hat. Rund 700 000 Euro hat das Unternehmen in den Standort und die neue Filiale investiert, mehr als 700 Quadratmeter Verkaufsfläche sind entstanden.

Dass das Unternehmen nun auch in Borna ansässig ist, begründet Gert Moßler, dm-Gebietsverantwortlicher, mit der Tatsache, dass die Große Kreisstadt schon wegen der rund 20 000 Einwohner ein attraktiver Standort sei. „Wir waren schon seit Längerem auf der Suche nach einem geeigneten Objekt, das unseren Ansprüchen für ein familienfreundliches Einkaufserlebnis gerecht wird“, betont er. Das geeignete Objekt habe das Unternehmen nun in der Leipziger Straße gefunden. Zumal die Filiale gut mit dem Auto zu erreichen und die Parkplätze kostenfrei seien.

Große Foto-Bedientheke und Still-Ecke mit Kinderwelt

Das Sortiment im neuen dm-Markt umfasst laut Filialleiterin Julia Kunze mehr als 12 500 Artikel in den Bereichen Gesichts- und Körperpflege, Kosmetik und Düfte, Ernährung, Haushalt, Hygiene, Baby- und Kindertextil, Foto, Gesundheit sowie Tiernahrung. Besonders viel Platz sei der Foto-Bedientheke eingeräumt worden. Darüber hinaus gebe es eine Still-Ecke mit angeschlossener Kinderwelt.

Filialleiterin Julia Kunze (rechts) und stellvertretende Filialleiterin Silvia Stoll bemühen sich um die letzten Feinheiten. Quelle: Julia Tonne

Und noch eine Besonderheit bringt die Bornaer Filiale mit sich. Kunden können den sogenannten Service Express-Abholung nutzen. Heißt: Sie bestellen die gewünschten Produkte über den Onlineshop oder die entsprechende dm-App, wählen den neuen dm-Markt aus und können die Artikel innerhalb von sechs Stunden während der regulären Öffnungszeiten abholen. „Bis 30. November ist das sogar innerhalb von drei Stunden möglich“, macht die Filialleiterin deutlich.

Neue Filiale hat zehn Mitarbeiterinnen

Zehn Mitarbeiterinnen hat die neue Filiale in Borna schon, darunter zwei Auszubildende. „Wir suchen aber noch weitere Mitarbeiter“, erklärt Kunze. Darüber hinaus könnten sich Schüler schon für das nächste Ausbildungsjahr bewerben.

Der Markt selbst, so Gebietsverantwortlicher Moßler weiter, sei mit einer nachhaltige Klimatechnik ausgestattet worden, um einen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten. Aldi und dm waren in den vergangenen Wochen zeitgleich gebaut worden. „Die Zusammenarbeit ist eng und sehr partnerschaftlich. So haben sich hier zwei starke Partner gefunden“, betont Moßler abschließend.

Von Julia Tonne