Drohnen prüfen Stromleitungen – Testflug von Eula nach Zwenkau

Borna

Fast 6000 Kilometer Hochspannungsleitungen lässt die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom jeden Frühling und Herbst per Hubschrauber auf Schäden kontrollieren. Eine zeit- und kostenintensive Mammutaufgabe. Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz soll die manuelle Wartung abgelöst und künftig effektiver und preiswerter gestaltet werden. Dazu startete Mitnetz Strom am Dienstag ein Pilotprojekt – und schickte eine 10,6 Kilogramm schwere Drohne auf Testflug.

Die Drohne nimmt Kurs auf den ersten 110kV-Hochspannungsmast bei Eula. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Tempo 30 über Hochspannungsmasten

Die 20 Kilometer lange Strecke zwischen den Umspannwerken Eula ( Borna) und Zwenkau bewältigt DU 20015 – so die Kennzeichnung der Drohne – in einer Flughöhe zwischen 25 und 50 Metern, erläutert Frank Lochau vom Leipziger Softwareunternehmen Flynex.

Er steuert das Hightechgerät mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern sicher über Hochspannungsmasten, Wohn- und Gewerbegebiete, Wald- und Feldflächen, vorbei an den Ortschaften Eula, Gestewitz, Espenhain, Rötha, Gaulis, Böhlen, Lippendorf und Löbschütz sowie Teilen der Autobahn 72.

An kritischen Punkten sind Luftraumbeobachter stationiert, um bei einer Havarie schnell eingreifen zu können. Der gesamte Flug wird per Livestream im Kontrollzentrum „Haus der Zukunft“ im ehemaligen Gemeindezentrum Espenhain mitverfolgt.

Verlauf des Drohnen-Testflugs vom Umspannwerk Eula bis nach Zwenkau. Passiert wurden Wohn- und Gewerbegebiete, Ortschaften wie Eula, Gestewitz, Espenhain, Rötha und Gaulis sowie Teile der Autobahn 72. Quelle: Mitnetz Strom

Schäden an Seilen und Masten erkennen

Das Augenmerk der Drohne richtet sich auf Freileitungsbauteile, Masten und Traversen und soll Schäden wie Aderbrüche oder Aufspleißungen, aber auch Vogelnester und Veränderungen im Trassenbereich erkennen, erklärt Projektleiter Jens Hache von Mitnetz Strom. „Für unsere Kunden sind damit keinerlei Einschränkungen verbunden.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom setzt bei der Wartung ihrer Hochspannungsleitungen auf Drohnen. Quelle: Mitnetz Strom

Sollten während des Testflugs versehentlich Aufnahmen von Personen, Fahrzeugen oder Privatgrundstücken gemacht werden, werden diese Bilder gelöscht und nicht weiterverarbeitet.“ Alle notwendigen Genehmigungen wurden bei der Landesluftfahrtbehörde eingeholt.

Modem schließt Lücke auf dem Radar

Ausgestattet ist DU 20015 mit einem 35 Gramm schweren Modem, so groß wie eine Streichholzschachtel. Es sammelt alle erhobenen Daten und überträgt diese in Echtzeit an die Deutsche Flugsicherung, ein Service, den das Frankfurter Unternehmen Droniq seit einem halben Jahr anbietet. Verkaufsdirektor Thilo Vogt: „Wir möchten das Fliegen von Drohnen für industrielle Zwecke sicherer machen und damit eine Lücke auf dem Radar schließen.“

Das Testteam am Umspannwerk in Eula. Pilot Frank Lochau (re.) steuert das Hightechgerät mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern bis Zwenkau. Quelle: Jens Paul Taubert

Drohnen für Seenotrettung und Vermisstensuche

Unbemannte Fluggeräte sind auf dem Vormarsch, sagt Vogt und spricht sogar von einer „Dekade des Drohnenfluges“. Deren Einsatzgebiete seien vielfältig und reichen von Seenotrettung und Brandüberwachung bis hin zur Unterstützung bei Rettungseinsätzen und der Vermisstensuche.

Anders als bemannte Flugzeuge werden Drohnen jedoch nicht vom Radar erfasst und stellen damit eine potenzielle Gefahr etwa für Hubschrauberpiloten dar. Das Unternehmen, das eng mit der Deutschen Flugsicherung und der Telekom zusammenarbeitet, stattet seine Drohnen deshalb mit entsprechender Mobilfunktechnologie aus.

Schadstellen schnell identifizieren

Perspektivisch will der Netzbetreiber Drohnen bei der Inspektion seines Hochspannungsnetzes etablieren. Ferner sei der Einsatz bei Störungen geplant, insbesondere in unwegsamem Gelände, ergänzt Udo Stöckel, Bereichsleiter Realisierung und Betrieb.

Monteure haben damit die Möglichkeit, schneller und effizienter mögliche Schadstellen zu identifizieren. „Wir werten die Ergebnisse des Testfluges aus und entscheiden, wie die nächsten Schritte zur digitalisierten Erkennung von Schäden konkret aussehen“, stellt Projektleiter Jens Hache in Aussicht.

Von Kathrin Haase