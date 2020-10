Espenhain/Deutzen

In einigen Orten auf dem Land ist die Sparkasse das einzige Geldinstitut, welches überhaupt noch Kunden vor Ort bedient. Während andere Banken sich längst ganz zurückgezogen und die letzten Geldautomaten abgebaut haben, versucht die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig auch rund um Borna noch ein wenig direkten Service aufrecht zu erhalten.

Das ist nötig und willkommen, denn nicht alle Menschen kennen sich im Online-Banking aus oder haben jemanden in der Nähe, der das für sie übernehmen kann. Doch auch die verbliebenen Angebote haben offenbar so ihre Tücken.

Anzeige

Beispiel Sparkassenbus Deutzen. Hier betrieb die Sparkasse bis Ende Dezember 2017 eine Selbstbedienungsfiliale. Als die geschlossen wurde, schickte das Geldinstitut ab Anfang Januar 2018 seinen Sparkassenbus auch nach Deutzen. In dem können Kunden einiges, wenn auch nicht alles erledigen, was in einer vollwertigen Filiale möglich ist.

Kein Geldautomat an Bord des Sparkassenbusses

„Serviceleistungen des Giro- und Sparverkehrs, beispielsweise Umbuchungen, Nachträge im Sparbuch und Entgegennahme von Überweisungen“ seien laut Sparkassensprecherin Barbara Bauer möglich. Darüber hinaus auch die Aus- und Einzahlung von Bargeld. Allerdings nur am Schalter mit Formularen, einen Geldautomaten gibt es nicht.

Der Deutzener Ortsvorsteher Andy Krumsdorf sorgte sich kürzlich auch um diese verbliebenen Finanzdienstleistungen für die Einwohner des Neukieritzscher Ortsteiles. Nach seinen Beobachtungen sei kürzlich der Sparkassenbus, die mobile Filiale der Sparkasse Leipzig, nicht zum vorgesehenen Termin im Ort gewesen.

Barbara Bauer, Sprecherin der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, weiß von keinen aktuellen Unregelmäßigkeiten. Die Verwirrung mag daran liegen, dass die mobile Filiale anders als Anfang 2018, als sie erstmals nach Deutzen kam, nur alle zwei Wochen dort hält.

Seit März nur noch alle zwei Wochen

Das allerdings schon seit ein paar Monaten. Der aktuelle Tourenplan gilt seit März dieses Jahres. „In Deutzen halten wir in den ungeraden Kalenderwochen immer donnerstags von 10 bis 10.15 Uhr am Markt und von 10.30 bis 10.45 Uhr in der Hartmannsdorfer Straße/Ecke Steigerweg“, sagt Barbara Bauer. Im Januar 2018 hatte die fahrbare Filiale noch eine dreiviertel Stunde lang in dem Ort Station gemacht. Laut Bauer werde der Haltepunkt am Markt in Deutzen deutlich mehr frequentiert als die Station in der Hartmannsdorfer Straße. Änderungen am Tourenplan gebe es derzeit nicht.

Filialbus kommt nach Rötha alle zwei Wochen an zwei Tagen Auch in Rötha steht Sparkassenkunden nur noch die mobile Filiale zur Verfügung. Sie ersetzte Anfang 2018 die Filiale am Markt, die damals, begleitet von Protesten, geschlossen worden war. Auch hier hält die mobile Filiale seit März nur noch in jeder zweiten Woche, dafür aber an zwei Tagen nacheinander und jeweils mindestens eine dreiviertel Stunde lang. Konkret lautet der aktuelle Tourenplan für Rötha: in ungeraden Wochen mittwochs von 9.45 bis 10.45 Uhr und donnerstags von 11.15 bis 12 Uhr.

Zweites Beispiel Espenhain: Hier wollte die Sparkasse Ende 2017 ihre Selbstbedienungsfiliale ebenfalls schließen. Das wurde später auf Druck aus der Bevölkerung zurückgenommen. Der in die Jahre gekommene Container in der Straße des Friedens in der Nähe der Feuerwehr wird ziemlich frequentiert. Nicht selten müssen Kunden vor der Tür warten, um an den Geldautomaten oder das Konto-Service-Terminal heranzukommen.

Terminal ersetzt Briefkasten für Überweisungen

Letzteres machte in jüngster Zeit vor allem einigen älteren Leuten Probleme, berichtet Gastwirt und Stadtratsabgeordneter Peter Petters, der auch selbst betroffen war. Bis zum Sommer hing nämlich an einer Wand im Container ein Briefkasten, in den konnten Überweisungsformulare eingeworfen werden.

Bis Mitte Juli, da wurde der Kasten abgenommen und stattdessen das neue Terminal aufgestellt. Den Briefkasten habe man abgenommen, weil der Kurierdienst nicht mehr täglich nach Espenhain fahren sollte. Dadurch hätten sich die gesetzliche Fristen für die Bearbeitung von Überweisungsaufträgen nicht mehr einhalten lassen können, erklärt Bauer.

An dem Automaten können Kunden entweder die Überweisungsvorlagen in einen Schlitz schieben, wo ein Scanner sie liest. Oder es muss alles über eine Tastatur eingegeben werden. Das Gerät sei selbsterklärend, beteuert die Sparkassensprecherin.

Mit dem Auto zur Filiale nach Böhlen

Petters dagegen habe selbst erlebt, dass der Automat seine Überweisungen selbst beim zweiten oder dritten Versuch mit akkurater Schrift nicht gelesen habe. Etliche anderen sei es genau so gegangen. Und an der Eingabe mit der Tastatur würden viele ältere Leute scheitern. Auch er selbst, 77 Jahre alt, fahre dann lieber mit dem Auto nach Borna.

Was ein anderer älterer Mann umgehend bestätigt. Er holt sich im Container nur mit der Karte Geld aus dem Automaten. Seine Überweisungen stecke er in Böhlen bei der Sparkassenfiliale in den Briefkasten.

Sparkassensprecherin Barbara Bauer sagte der LVZ, der Automat habe per Ferndiagnose keine Störung gemeldet, man werde ihn auch noch von einem Servicetechniker untersuchen lassen.

Von André Neumann