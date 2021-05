Durch Schlamm und Staub in Röcknitz: Panzerfahren für die ganze Familie

Röcknitz

In Wurzens grüner Lunge ist die Luft nur auf den ersten Blick bleihaltig. Obwohl die in der Hohburger Schweiz ansässigen passionierten Militärhistoriker bis an die Zähne bewaffnet scheinen – im Red Star-Eventpark schießt niemand aus allen Rohren. Geballert wird, wenn überhaupt, nur am Luftgewehrstand. Und das, obwohl der 18-köpfige Verein fast alles auffährt, was Herzen „großer Jungs“ höher schlagen lässt: Panzer, Raketen, sogar eine MiG 21.

„Wer Krieg spielen will, ist bei uns falsch“, stellt Enrico Neumann klar. Hier sei nichts mehr scharf, sämtliche Technik habe ausgedient – Demilitarisierung auf 28 Hektar. Und doch leuchten die Augen des 57-Jährigen mit den Frontscheinwerfern des Ural um die Wette. Er hat sich im Waldstück nahe Röcknitz seinen Lebenstraum erfüllt. Was sonst verschrottet würde, erlebt bei ihm den zweiten Frühling. „Uns reizt die Technik, die sich hier mit viel Historie vereint.“

Informationen aus erster Hand

Und nur das zähle, so Neumann. Bis 1992 war er bei der Polizei, zuletzt Hauptkommissar. Vor nunmehr fast 30 Jahren gründete er ein deutschlandweit agierendes Detektiv- und Bewachungsunternehmen. Seine Noack & Neumann GmbH vertreibe Sicherheitssysteme, die auch von der polnischen, tschechischen und slowakischen Armee genutzt würden. „So sind wir direkt an der Quelle, erfahren aus erster Hand, wenn Militärgerät ausrangiert wird.“

Seit 20 Jahren kaufe er als Inhaber der Red Star Company an. Der rote Stern ist kein Zufall: Neumann ist Experte für Militärtechnik des „Ostblocks“. Ob Laster wie Ural, Zil oder Kraz, ob Jeeps wie Gaz-67 oder UAZ-469, ob SPW 40 oder 60 – in den Armeen der Warschauer Vertragsstaaten ging ohne sie nichts. Nachdem sich ein privater Bildungsträger 2008 zurück gezogen hatte und die ehemalige Berufsschule des Splittwerkes in Röcknitz zum Kauf stand, bot er mit.

Aufwändiges Genehmigungsverfahren

Und erhielt vom Landkreis zwei Jahre später den Zuschlag. Nicht ohne, dass das Konzept zuvor kritisch auf Wirtschaftlichkeit und Inhalte geprüft worden sei, zitierte die LVZ seinerzeit den damaligen Thallwitzer Bürgermeister Kurt Schwuchow. Dessen Nachfolger Thomas Pöge bewundert den langen Atem, den Enrico Neumann bewiesen habe: „Das Genehmigungsverfahren zog sich gefühlt eine halbe Ewigkeit hin, und als es endlich los gehen konnte, kam Corona.“

Umso mehr freut sich der Ortschef, dass die Tage bis zum Neustart gezählt sein dürften. Das bestätigt der Verein Militärhistorik, der vor zwei Jahren aus einer Interessengemeinschaft hervor ging: „Für den 19. Juni haben wir unseren ersten Museumstag in diesem Jahr fest ins Auge gefasst.“ Der Technische Leiter, Martin Angermann, Museumsdirektor Bernd Hedrich und Marketingchefin Franziska Neumann können es kaum noch erwarten. Es lägen schon 50 Anmeldungen vor.

In der Komplexität einmalig in Deutschland

Bürgermeister Pöge nennt es einen „Wahnsinn“, was der Verein im Laufe der Jahre aus dem Boden gestampft habe. Nicht genug damit, dass sämtliche Gebäude auf Vordermann gebracht worden seien, suche der Eventpark mit seinen Angeboten und den 120(!) Fahrzeugen deutschlandweit seinesgleichen. „Von April bis Oktober gibt es jeden dritten Sonnabend im Monat jeweils 11, 13 und 15 Uhr Führungen“, macht Neumann neugierig.

Teambuilding für Firmen, Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede, Seminarklassentreffen – es gebe viele Anlässe, einen oder mehrere Tage im etwas anderen Eventpark zu buchen, findet Enrico Neumann. „Wir haben entsprechende Schulungsräume, dazu Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 50 Personen: Doppel-, Drei- und Vierbettzimmer, auf Wunsch auch mit Kasernenflair.“ Die ortsansässige Fleischerei Berndt Hilsebein übernehme gern das Catering.

Etliche Mitmach-Angebote

Auch der Rahmen stimme, versichern die Vereinsmitglieder: „Auf dem Gelände gibt es einen Freisitz. Außerdem kann gekegelt, Beachvolleyball gespielt und in einem der beiden Steinbrüche gebadet werden.“ Wer will, kann im Panzer entweder mit- oder selber fahren. „268 Euro kostet der Panzer-Gutschein inklusive 45-minütiger Ausbildung“, sagt Neumann: „Der Fahrer könnte dann gleich seine Kumpels auf dem Panzer mitnehmen. Das Ticket gibt es für 30 Euro pro Nase.“

Museumstage 2021 Der Verein Militärhistorik Röcknitz plant Museumstage am 19. Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September und 16. Oktober. Geöffnet ist an diesen Tagen von 9.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt je Besucher kostet 18,50 Euro (Kinder von zehn bis 16 Jahren 8,50 Euro). Essen und Getränke gibt es auf dem Freisitz „Zur Kette“. Museumsführungen sind für 11, 13 und 15 Uhr angesetzt. Kontakt: Red Star Company, Telefon: 0172/3697080, Steinbergstraße 20, 04808 Röcknitz, E-Mail: e.neumann@redstar-company.de

Die zweieinhalb Kilometer lange Strecke führt durch Wald und Wasser, Schlamm oder Staub. Der „Chauffeur“ trägt eine Panzerhaube und ist über Bordfunk mit dem hinter ihm postierten Kommandanten verbunden. Gelenkt werde der BMP-1-Panzer, indem man entweder die Kette links oder die Kette rechts abbremse. Und das Fahrgefühl, Herr Neumann? „Es federt schon mit. Bretthart fährt es sich nicht. Übrigens, die Mädels stellen sich oft geschickter an als die Kerle.“

Prominente Exponate

An jedem ersten Sonnabend im Monat ist ein sogenannter Parktag angesetzt. Bei dem fälligen Arbeitseinsatz werde Gras gehauen und die gesamte Technik gewartet. Das gelte für historische Feuerwehrautos genauso wie für den Tatra 813, dessen Räder sich bei Luftverlust automatisch aufpumpen. Das betreffe auch die Jawa Perak 350 oder den legendären Gaz-67, von dem es heißt, das der sowjetische Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow mit ihm 1945 in Berlin einfuhr.

Kein Geringerer als der ehemalige tschechische Präsident Vaclav Havel überreichte den Röcknitzern einst persönlich eine Uniform der Ehrengarde vom Hradschin. Diese ist neben vielen weiteren militärischen Bekleidungen, Orden und Medaillen zu bewundern. Nicht fehlen darf der inzwischen kultige braune NVA-Trainingsanzug mit den gelb-roten Streifen. Auch die rote Armbinde des Gehilfen des Offiziers vom Dienst (GOvD) ist ausgestellt.

DDR-Mopeds für Kenner

Ein Prunkstück der Schau sind sämtliche, in der DDR hergestellten Mopeds – von der SR 1 bis zur S 51. Die Dauerleihgaben von Frank und Bernd Haage gehören zu den wenigen Exponaten, die so gar nichts mit dem Militär zu tun haben. Eine Reminiszenz nicht nur an die vielen Bikerklubs, die demnächst erwart werden. Vielleicht auch eine nette Geste der „Wiedergutmachung“ an alle Pazifisten, die ihre Liebsten begleiten und während des Rundgangs ganz stark sein müssen.

Von Haig Latchinian