Grimma/Borna

Egal, ob in Grimma oder Borna, die Innenstädte fühlen sich an, als wären sie leer gefegt worden. Schon zum zweiten Mal schnellen die Infektionszahlen vor Weihnachten in die Höhe. Wieder gelten neue Kontakt- und Einkaufsregeln. Für die Händler und Händlerinnen hieß es seit Beginn der Pandemie, stets flexibel zu sein, und für jeden Laden hatte das andere Folgen.

Schuh-Jubisch: Appell für andere Regeln

„Am Ende bin ich kein Wissenschaftler und kein Virologe, aber ich würde schon behaupten, dass wenn wir 1 G fahren würden, oder sich alle testen lassen würde… Dann wäre es eine gute Möglichkeit zu sagen, wer getestet ist, darf hier auch einkaufen kommen.“ Christoph Mätzold (38) betreibt den Laden „Schuh-Jubisch“ in der Grimmaer Innenstadt. Das Geschäft bei ihm sei bisher prinzipiell gleich geblieben.

Christoph Mätzold hat den Laden „Schuh-Jubisch“ seiner Familie übernommen. Quelle: Philip Fiedler

Neben einem Onlinehandel biete er auch für Ungeimpfte ein Call-&-Collect-Modell an. Da viele Kunden bei ihm anrufen und nachfragen würden, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Mätzold erinnert sich an vergangenes Jahr: „Die Waren waren da, die Leute haben angerufen, aber wir durften die Schuhe nicht verkaufen. Und das war natürlich nicht gut.“

Deshalb verweist Mätzold auf das Nachbarbundesland Bayern. Denn dort gehören Schuhläden zu den Geschäften des täglichen Bedarfs. Ein Fachgebiet seines Ladens sind Kinderschuhe, unter anderem deshalb würde Mätzold eine ähnliche Regelung für Sachsen begrüßen: „Wir sehen sehr oft, dass wenn zu kleine oder zu große Kinderschuhe getragen werden, da Fehlstellungen von Kinderfüßen ausgeprägt werden, die nicht reparabel sind. Und deswegen ist so ein Schuhkauf bei Kindern eigentlich vor Ort sehr wichtig, weil man da sehr viele Fehler machen kann.“

„Jeans and Fashion“: Stammkundschaft

„Ich sehe es manchmal, wenn sie vorbeilaufen und gucken, und dann dürfen sie halt nicht rein“, sagt Annett Linder. „Wobei ich das blödsinnig finde, wenn die getestet sind und sind negativ. Bei Kaufland interessiert das niemanden, ob die getestet sind oder nicht.“ Ihr gehört das Bekleidungsgeschäft „Jeans and Fashion“ in Borna.

Ihre Kunden und Kundinnen würden die Regeln zwar gut annehmen, allerdings fehlten die Ungeimpften. Das mache sich bei ihr stark bemerkbar. Glücklicherweise lebe sie aber von ihrer Stammkundschaft, und die bleibe ihr treu.

Annett Lindner betreibt das Geschäft „Jeans and Fashion“ in Borna. Quelle: Philip Fiedler

Wegen eben jener Stammkundschaft lief der Laden bei ihr auch schon vor der Pandemie gut, und darüber sei sie auch glücklich. Denn laut Annett Lindner sind Ketten wie H & M und KiK für sie keine Konkurrenz: „Da haben wir schönere Sachen… Wenn ich ein Teil habe, dann gibt es nicht Massen davon. Also wenn Ihnen mal jemand mit dem gleichen Teil auf der Straße begegnet, dann haben Sie Glück.“

Deshalb schaut Lindner zuversichtlich in die kommenden Wochen: „Hauptsache nicht zu, da bin ich schon zufrieden, dann muss ich auch niemanden in Kurzarbeit schicken, das wäre super.“

„Nähkästchen“: Es fehlt die Kundschaft

„Uns fehlen auch unsere Leipziger Kunden. Die kommen nicht mehr. Ich habe viele Leipziger, vor allem vor dem Feiertag, weil die nicht auf die großen Weihnachtsmärkte gehen, die gehen mehr auf die kleinen.“ Deshalb stellt sich für Katrin Neubert (61) und ihren Laden „Nähkästchen“ am Grimmaer Markt eine Frage: Wie geht es finanziell weiter? „Normalerweise müsste ich jetzt mein Geld verdienen, um über den nächsten Sommer zu kommen.“

Katrin Neubert in ihrem Geschäft „Nähkästchen“ in Grimma Quelle: Philip Fiedler

Für Neubert geht es deshalb jetzt vor allem um Klarheit: „Mir wäre es lieb, wenn sie sagen: Passt auf, ihr macht jetzt 14 Tage zu, und dann starten wir die Sache neu. Dann habe ich eine klare Ansage, und dann weiß ich, wie ich mich verhalten muss.“

Während der Pandemie sei die Kundschaft bei ihr immer weniger geworden, insbesondere in diesem Jahr. Zwar halte sie sich ihre Stammkunden und Stammkundinnen. Aber es fehle eben an der Laufkundschaft, mit der sie sich ein Geldpolster erarbeite.

„Zweirad-Kopsch“: Innenstädte im Wandel

„Ich hatte jetzt einen Kunden gestern, der sagte: Einen Impfausweis habe ich nicht. Dann bestell ich es halt im Internet. Solche Antworten kriegste da.“ Roland Kopsch betreibt seit mittlerweile mehr als 50 Jahren seinen Laden „Zweirad-Kopsch“ in Borna. Situationen wie diese passierten ihm mittlerweile oft. Er zeigt sich deshalb gefrustet: „Wir wollen doch mal so reden: Der Einzelhandel muss schließen, und Amazon, der amerikanische Konzern, darf öffnen. Ist das richtig?“

Kopsch ist der Ansicht, man würde die Innenstädte ausbluten lassen. Deshalb erinnert er sich an seine Mittzwanziger: „Also zu meiner Zeit, da hattest du ein Milchgeschäft, eine kleine Lebensmittelbude gehabt, und da waren die Leute in der Stadt, aber heute kommt keiner mehr.“

Stefan (r.) und Roland Kopsch gemeinsam im Familiengeschäft „Zweirad-Kopsch“ in Borna. Quelle: Philip Fiedler

Durch Corona habe auch sein Geschäft nachgelassen, aber sein Laden habe einen Vorteil: Denn bei ihm gibt es zudem eine Werkstatt, in der die Räder von den Kunden und Kundinnen betreut werden.

Neben Roland Kopsch arbeitet auch sein Sohn Stefan Kopsch in dem Fahrradhandel. Der soll mal das Geschäft übernehmen – und er schaut etwas optimistischer in die Zukunft. Denn gerade im Fahrrad sieht Stefan Kopsch ein Produkt für die Zukunft, und mit der Beratung vor Ort könne der Onlinehandel nicht mithalten.

Dennoch betrachtet auch der 39-Jährige die aktuelle Situation kritisch: „Ja, man hat natürlich einen gewissen Frust von Leuten, die jetzt bei 2 G herausfallen. Sicherlich kann man dann online bestellen. Aber die Frage ist halt, wenn Corona vorbei sein sollte, ob uns dass dann nicht auf die Füße fällt. Ich sage mal, wer geht schon gerne durch eine Innenstadt, die leer ist.“

„Weinkörbchen“: Glück im Unglück

Evelyn Krafczyk (52) betreibt das Geschäft „Weinkörbchen“ in Grimma und hat Glück gehabt. Denn ihr Weinhandel fällt unter die Kategorie Geschäfte des täglichen Bedarfs, und somit durfte sie ihren Laden offenlassen.

Evelyn Krafczyk in ihrem Laden „Weinkörbchen Quelle: Philip Fiedler

Die Kunden hätten sich sehr darüber gefreut, dass sie weiterhin geöffnet hatte: „Die Stammkundschaft ist auch weiterhin gekommen, die wussten das, da wir ihnen das gesagt hatten. Es war dann eben nicht mehr so viel Laufkundschaft da.“ Deshalb habe sie die Situation seit Frühjahr 2020 finanziell nicht ganz so schwer getroffen.

Auch in den Vorjahren sei ihr Spezialitätengeschäft gut gelaufen: „Nö, eigentlich, es war die Jahre immer kontinuierlich bei uns. Kein großes Plus, kein großes Minus – es war immer gleichbleibend.“ Wie sich Ihr Geschäft in Zukunft entwickeln wird, möchte sie nicht prophezeien. Da will sich Evelyn Krafczyk lieber überraschen lassen.

Von Philip Fiedler