Böhlen

Um gestohlene E-Bikes aufzufinden, hat die Polizei Borna einen Zeugenaufruf gestartet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich der Diebstahl in der Nacht vom Sonntag zu Montag in Böhlen ereignet. Der 52-jährige Böhlener hatte sein Bike und das Rad seiner Frau auf einem Träger eines Pkw befestigt und mehrfach gesichert. Den Wagen parkte er auf dem Grundstück in der Treppendorfer Straße.

Von Unruhe getrieben schaute der Mann kurz nach Mitternacht nochmals nach dem Rechten geschaut; Auto samt Räder standen noch dort. Am nächsten Vormittag musste er dann feststellen, dass beide E-Bikes im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen worden waren. Die E-Bikes der Marke Scott E-Aspect sind schwarz-neongrün, haben jeweils einen Trapezrahmen und messen 29 sowie 27,5 Zoll. Sie befinden sich in Originalzustand, verfügen über einen Lenker mit Pitlock-System Gepäckträger. Beim größeren Rad fehlen Sattelstütze und Sattel.

Die Polizeibeamten von Borna haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden im Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a und unter Telefon 03433/2440 entgegen genommen.

Von LVZ