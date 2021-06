Stadt will Baurecht ändern - Edeka will an die Leipziger Straße in Kitzscher – Wreesmann soll weichen

Handelsriese Edeka will in Kitzscher einen neuen Markt bauen. Auf dem Grundstück an der Leipziger Straße befindet sich jetzt noch der Sonderpostenmarkt Wreesmann. Dessen Betreiber wussten noch nichts von den Plänen.