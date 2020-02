Edle Altardecke für Pflegeheim in Breitingen

Regis-Breitingen

Burgunde Heinze hat die Stiche nicht gezählt. Aber es müssen zig Tausende sein. Mehr als drei Monate hat die Oelzschauer Handarbeitsfee jeden Abend an einer neuen Altardecke gestickt. Jetzt ist das edle Tuch fertig, es ziert den Altar im Altenpflegeheim „ St. Barbara“ in Regis-Breitingen. „Wir freuen uns sehr über diese hübsche Decke, nachdem wir viele Jahre nichts Schönes auf unserem Altar hatten“, sagt Petra Mohr, die die Einrichtung der Diakonie Leipziger Land leitet.

Heimleiterin Petra Mohr (r.) und Pfarrerin Ulrike Franke freuen sich über die in wertvoller Handarbeit gefertigte Altardecke für das Altenpflegeheim „St. Barbara“ in Regis-Breitingen. Einmal im Monat kommt die Kirchgemeinde zum Gottesdienst hierher. Quelle: Diakonie Leipziger Land/Cornelia Killisch

Altardecke mit 1800 ausgeschnittenen Kästchen

Über ihre Fachbereichsleiterin Kathrin Beyer und die Kirchgemeinde kam der Kontakt zur Oelzschauerin zustande, teilt Cornelia Killisch von der Diakonie mit. Burgunde Heinze hatte in ihrem Handarbeitszirkel die Hardanger-Stickerei entdeckt: eine Technik mit geometrischen Mustern, die ihren Ursprung am Hardanger-Fjord in Norwegen hat. Speziell ist dabei auch, dass am Schluss mit einer ganz feinen Schere die Flächen zwischen den umstickten Rändern ausgeschnitten werden. Bei der Altardecke sind es mehr als 1800 Kästchen, die die geschickte Frau in mühe- und liebevoller Kleinarbeit freigelegt hat.

Geschenk einer zufriedenen Angehörigen

Die Frage der Finanzierung des Altardecken-Projekts war schnell geklärt. Die Tochter eines Bewohners, der im „ St. Barbara“ die letzten Wochen seines Lebens verbrachte und sich richtig wohlfühlte, wollte dem Haus etwas Gutes tun und sich beim engagierten Team von Herzen bedanken. Aber womit? Ein Präsentkorb ist schnell leer, und Blumen verwelken. Da kam der Tochter, die ihren Namen nicht genannt haben möchte, die Altardecke gelegen. Schließlich können sich Bewohner und Pfleger an dieser Spende lange erfreuen.

Kirchgemeinde feiert Gottesdienste im Pflegeheim

„Ich hüte die Decke wie meinen Augapfel“, sagt Petra Mohr. Das gute Stück hat einen Ehrenplatz auf dem Altar, der nur zu den Gottesdiensten aufgebaut wird. Einmal monatlich werden diese von der Kirchgemeinde im „ St. Barbara“ gefeiert. Eine Mutter mit Kind kommt dazu gern ins Altenpflegeheim: Hier sei es so schön kinderfreundlich mit der Spielecke und dem Aquarium.

Leiterin Mohr öffnet Türen, damit die Glocken zu hören sind. Kantor Thomas Weber spielt am Klavier. Und den Altar schmückt neuerdings passend eine besondere Decke. Auch Pfarrerin Ulrike Franke freut sich darüber. „Das ist nicht nur irgendein Tisch, sondern ein besonderer Ort“, sagt sie. Die Bewohner könnten nicht mehr in die Kirche gehen, also komme die Kirche zu ihnen – sogar mit einem richtigen Altar.

Von LVZ