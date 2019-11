Ehemaliges Bornaer Heizhaus wird zur Kinderdisco umgebaut

Borna

Es könnte auch einmal etwas lauter werden. Das lässt sich nicht ganz ausschließen, sagt Inya-Tinko Rabold, der Jugendreferent der Stadt Borna mit Blick auf das ehemalige Heizhaus der Städtischen Werk Borna ( SWB). Bei Open-Air-Veranstaltungen, wenn das Gebäude umgebaut ist und zu einem „intergenerativen Veranstaltungsort“ werden soll. In der Regel aber soll kein Anwohner darunter leiden.

Mietvertrag mit der Stadt Borna

Wenn alles nach Plan läuft, erfolgt der Umbau des einstigen Heizhauses in der Angerstraße bis Anfang des nächsten Jahres. „Im Februar, März sollten die Arbeiten abgeschlossen sein“, sagt SWB-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt. Mittlerweile hat das Unternehmen einen Mietvertrag mit der Stadt unterzeichnet. Die SWB bleiben also Eigentümer des Hauses und können es für eigene Veranstaltungen kostenlos nutzen“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). In der Regel aber soll es andere Nutzer geben.

Bornaer Nachwuchs soll Ex-Heizhaus nutzen

Natürlich junge Leute, wie Jugendreferent Rabold klarmacht, in dessen Verantwortungsbereich die künftige Nutzung des Gebäudes liegt, dessen Umbau schon seit Jahren diskutiert wird. „Jetzt befinden wir uns aber in der finalen Phase“, so Rabold. Und er unterstreicht, dass es sich keineswegs um ein ausschließliches Domizil des Kinder-und Jugendparlaments (KiJuPa) handelt, auch wenn der Bornaer Nachwuchs zu den Nutzern des umgebauten Heizwerkes gehört.

Disco im alten Heizhaus

Etwa für Kinderdiscos, womit Veranstaltungen gemeint sind, die ältere Mitmenschen als Pionier- und FDJ-Disco zu DDR-Zeiten kennen. Also Tanzveranstaltungen für junge Leute bis 14 oder auch 16 Jahren, die das Stadtkulturhaus als alternativen Veranstaltungsort eher „uncool“ finden. Oder für Kinoveranstaltungen im Winter, wenn auf dem Volksplatz schon witterungsbedingt nichts laufen kann. Möglich wären auch kleine Ausstellungen.

Jugendparlament bleibt am Bornaer Markt

Und selbstredend soll das umgebaute Heizhaus auch vom KiJuPa genutzt werden. Dessen Sitz aber bleibt nach Angaben von Rabold weiterhin die Alte Wache am Markt.

Kein Jugendklub

Weil es aber darum geht, das Haus ausdrücklich nicht zum Jugendklub zu machen, preist Jugendreferent Rabold die generellen Möglichkeiten des Objekts an: ein Fassungsvermögen von 80 bis 100 Leuten, eine kleine Küche, die sich für die Zubereitung von Kaffee ebenso nutzen lässt wie für ein kleines Catering – das alles sei denkbar. Konkret auch für das Seniorenparlament, das dort zu seinen Beratungen zusammenkommen oder auch eine Weihnachtsfeier veranstalten könnte.

Auflagen für Veranstaltungen

Zudem sei auch die Nutzung des einstigen Heizhauses für private Feiern denkbar. Es handle sich um einen „multifunktionalen Veranstaltungsort“, wie SWB-Chef Hoppenstedt sagt. Was allerdings die Frage nach einer potenzielle Lärmquelle aufwirft. Dafür, sagt Inya-Tinko Rabold, gebe es gesetzliche Rahmenbedingungen. Sollte tatsächlich eine Veranstaltung mit akustischer Außenwirkung stattfinden, „wird das angemeldet“. Nicht auszuschließen sei, dass bei privaten Veranstaltungen „auch mal etwas Lärm herüberschwappen kann“, aber dafür gebe es Auflagen. Veranstaltungen im Freien müssten bis 22 Uhr beendet sein.

Schallgedämpftes Gebäude

Was im Inneren des Gebäudes passiere, dürfte kein Problem sein. So habe es bereits neue Lärmmessungen gegeben. Das Bauwerk sei schallgedämpft. Zu Zeiten, als in dem vormaligen Heizhaus noch die Motoren dröhnten, habe auch niemand etwas außerhalb gehört.

Von Nikos Natsidis