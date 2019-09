Borna

Im Rahmen des 22. Sächsischen Landeserntedankfestes findet am 4. Oktober in Borna der 10. Fachtag für bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum in Sachsen statt. Schirmherrin der Veranstaltung von 14 bis 19 Uhr im Stadtkulturhaus ist die sächsische Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU).

Fachtag zum bürgerschaftlichen Engagement

Das Thema des diesjährigen Fachtages „ Ehrenamt – Nachhaltig – Gestalten“ greift aktuelle Fragen des bürgerschaftlichen Engagements im ländlichen Raum auf. In Workshops geht es dabei um den richtigen Umgang mit Bild- und Persönlichkeitsrechten, Aspekte funktionierender Strukturen für das Ehrenamt sowie eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit.

Marktplatz für Projekte

Vereine und Initiativen stellen auf einem Engagement-Marktplatz ihre Projekte vor. Dafür werden noch aktive Mitstreiter gesucht. Daneben halten die Veranstalter für die Teilnehmer des Fachtages einen Ratgeber Ehrenamt und individuelle Beratung bereit.

Kostenlose Teilnahme

Zielgruppe des Fachtages sind ehrenamtlich Aktive und Engagierte aus Vereinen, Verbänden, Initiativen, Kirchgemeinden sowie Multiplikatoren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen möglich

Organisiert wird diese Veranstaltung vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum, das im Jahr 1991 gegründet wurde. Kooperationspartner sind die Ehrenamtsakademie der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, das Vereins- und Stiftungszentrum, die Stadt Borna und das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen. Anmeldungen dafür sind bei SLK-Mitarbeiterin Claudia Vater unter Telefon 03 43 44/6 48 10 oder per E-Mail (claudia.vater@slk-miltitz.de) möglich.

Von nn