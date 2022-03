Ehrenamt gefährdet? Bornaer Boxer leiden unter hohen Spritpreisen

Borna

Für ihn ist es ein Hilferuf. Oder auch ein Schmerzensschrei. Wer Hans-Peter Hofmann kennt, weiß, dass der erfahrene Boxer seinen Mund aufmacht, wenn es wehtut. Und jetzt tut es richtig weh. Gemeint sind die Spritpreise, deren unglaublicher Anstieg zu einer kaum noch auszuhaltenden Belastung für Hofmann und seinen Verein geworden ist. Der Mann vom Jahrgang 1958 ist Präsident des SC Borna und zugleich einer von zwei Boxtrainern dort.

Gemeinsame Übungsstunden

Dabei ist es nicht so, dass die Boxer auf großem Fuß leben. Weil sie aber seit einiger Zeit eine Kampfsportgemeinschaft mit den Faustkämpfern in Glauchau bilden, bekommen sie die hohen Spritpreise besonders zu spüren. Üblicherweise reisen die Boxer aus Borna und Glauchau gemeinsam zu Wettkämpfen, was sich allerdings in Corona-Zeiten schon aus anderen Gründen schwierig gestaltet. Gemeinsame Übungsstunden gehören aber dazu.

Touren von Borna nach Glaucha kaum noch zu finanzieren

Allerdings sind die Touren von Borna nach Glauchau mittlerweile kaum noch zu finanzieren, sagt Hofmann. Die Strecke zwischen beiden Städten ist etwa 50 Kilometer lang. Zahlte Hofmann früher 80 Euro für eine Tankfüllung, sind es jetzt unmoralische 130 Euro. Damit werde das Ende des Vereinssportes eingeläutet, speziell auch deshalb, weil das vor allem auf dem Engagement von Ehrenamtlern wie ihm beruht.

Kampfsportschule in Glauchau

Von der Stadt Glauchau, wo Hofmann einst eine Kampfsportschule gründete, aus der der heutige Boxverein dort entstand, kommen gerade einmal 120 Euro Unterstützung. Im Jahr. In Borna ist es etwas mehr – 300 Euro. Hans-Peter Hofmann, mit der Legende Lothar Scheida einer der beiden großen Bornaer Boxer der letzten Jahrzehnte, betreut bei seinem Heimatverein SCB zusammen mit Trainerkollege Stefan Jungnickel etwa 60 Mädchen und Jungen. Für ihn auch ein Beitrag dazu, dass die jungen Leute nicht nur vor dem Computer hocken.

Trainingsarbeit als Charakterbildung

Trainingsstunden bei ihm sind hart. Auch weil es ihm um mehr als nur die körperliche Ertüchtigung geht. Für einen wie Hofmann ist die Trainingsarbeit Charakterbildung und allemal besser, als wenn die jungen Leute nur herumhängen. Das alles sei aber gefährdet aufgrund der immer schlechter werdenden Rahmenbedingungen, konkret auch an der Zapfsäule. Dabei ist er davon überzeugt, dass sich das Problem von der Politik schnell entschärfen ließe. So wie etwa in Polen, wo der Staat auf wesentliche Teile der Steuer auf Kraftstoffe verzichtet.

Rettung des Amateursports

Für Hans-Peter Hofmann geht es ums Grundsätzliche: um die Rettung des Amateursportes, gerade jetzt, „nachdem wir schon zwei Jahre Corona durchgemacht haben“. Der Amateursport sei letztlich die Wiege des prominenteren Profisports.

Von Nikos Natsidis