Ehrenpreis für Naunhofer Saxonia-Chef Schramm

Naunhof

Mit Hämmern und Meißeln stemmten vor 30 Jahren glückliche Menschen so manchen Spalt in die Berliner Mauer. Michael Schramm brauchte keine Werkzeuge, als er zur gleichen Zeit mit der bloßen Hand den einen oder anderen Holzbalken spaltete. Im Jahr des politischen Umbruchs begann für ihn eine Laufbahn, die ihn zum Präsidenten des drittgrößten Sportvereins im Landkreis Leipzig machte. Für sein ehrenamtliches Engagement zeichnete ihn diese Woche der Krankenversicherungsverein Debeka aus.

Dem Karatesport hatte er sich in jungen Jahren verschrieben. Zu DDR-Zeiten war dieser verpönt, weshalb ihn Schramm ab dem Sommer 1989 klammheimlich unter dem Deckmantel des Judo ausübte. Die friedliche Revolution kam für den Enthusiasten wie ein Befreiungsschlag. Aus einer anfänglichen Karate-Gruppe entwickelte sich über Zwischenschritte der Aktivsportverein (AS) Saxonia mit Sitz in Naunhof, der heute knapp 900 Mitglieder zählt.

AktivSport-Präsident Michael Schramm (mi.) bekommt vom DEBEKA-Krankenversicherungsverein einen außergewöhnlichen Ehrenamtspreis für 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Karatesport in Naunhof. Foto: Thomas Kube Quelle: Thomas Kube

Auszeichnung für 30 Jahre Ehrenamt

„30 Jahre Wende, 30 Jahre Michael Schramm, das waren uns Anlass genug, erstmals einen Ehrenpokal im Sportbereich zu vergeben“, erklärt Ronny Fischer, Landesgeschäftsstellenleiter der Debeka-Gruppe Leipzig/Sachsen. Über den gleichen Zeitraum hinweg unterstütze seine Versicherung in der Region Menschen aller Altersgruppen in Sachen Gesundheit. Ein Spektrum, das auch der AS abdecke.

Sportverein für alle Altersgruppen

Dem Mutter-Kind-Sport ab dem krabbelfähigem Alter folgt der Kindersport bis zur Grundschule. Danach stehen verschiedene Sportarten zur Auswahl: vor allem Karate, aber auch Ringen und Leichtathletik. Fitnesskurse und Rehasport runden die Palette ab. Das älteste Mitglied bringt es auf 93 Jahre.

Schramm entgegnet Gerücht

Mit dem Gerücht Schramm sei beim Verein angestellt, räumt der Lindhardter auf. „Zwischendurch war ich zwar mal als Geschäftsführer tätig“, erläutert er. „Doch seit 2010, als ich durch einen Verkehrsunfall ein Knie brach, bin ich ehrenamtlich tätig und gebe nur noch drei bis vier Stunden pro Woche Trainings.“

Der Ehrenamtspreis vor dem Vereinslogo. Eine kleine Palette listet auf, wann Schramm welchen Dan verliehen bekam. Seit 2017 ist er Träger des schwarzen Gürtels mit fünf Streifen. Quelle: Thomas Kube

Nach der Ehrennadel der Stadt Naunhof, die ihm der frühere Bürgermeister Uwe Herrmann verlieh, sei der jetzige Preis seine zweite Auszeichnung fürs Ehrenamt. Gestiftet hat ihn die Debeka, die seit langem den AS Saxonia bei Veranstaltungen, Wettkämpfen und Auslandsreisen unterstützt und nach eigenen Angaben eine Vielzahl der Vereinsmitglieder versicherungsmäßig über ihr Naunhofer Servicebüro betreut.

Von Frank Pfeifer