Reger Wechsel als Konstante: In Regis-Breitingen steht am Wochenende der Bürgermeister-Wechsel an. Wolfram Lenk (Die Linke) scheidet aus, Jörg Zetzsche (Freie Wähler) übernimmt. Damit gibt es den fünften neuen Stadtchef seit der Wende, den 23. überhaupt.