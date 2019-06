Elstertrebnitz

Ein Unbekannter ist am Montag in ein Einfamilienhaus in Elstertrebnitz eingestiegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe er zuvor gewaltsam die Terrassentür geöffnet. Er durchsuchte in allen Zimmern das Mobiliar, stahl diversen Schmuck sowie ein Tablet im Wert einer niedrigen zweistelligen Summe und verschwand damit.

Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahl

Dies musste die Eigentümerin beim Nachhausekommen feststellen. Die Geschädigte rief die Polizei. Den Sachschaden bezifferte die Frau auf etwa 500 Euro. Kripobeamte des zuständigen Reviers haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von Birgit Schöppenthau