Eigentümer hält Versprechen: So aufwendig wurde Röthas Schützenhaus aufgehübscht

Mario Maguhn hat Wort gehalten. Der Röthaer ist Anfang 60, Mitglied der Privilegierten Schützengesellschaft Rötha (PSG) und seit einigen Monaten Eigentümer des Schützenhauses in der Kreudnitzer Straße 1. Als er im Sommer 2018 seine Kaufabsicht bekundete und der Stadtrat von Rötha damals dem Verkauf an ihn zustimmte, versprach er, dass sich durch den Eigentümerwechsel weder für den Schützenverein noch für die Pizzeria im Erdgeschoss etwas ändern werde.

Außerdem wollte er in das Haus investieren. Jetzt ist das Gebäude, welches durch einem Sturm vor knapp zehn Jahre seine markante Mittel-Gaube verloren hatte, ein Schmuckstück geworden. Und dessen Bestimmung als Domizil der Schützen und als italienische Gaststätte sind auf der neuen Fassade sogar verewigt. „ Schützenhaus“ sowie „ Restaurant & Pizzeria“ hat Maguhn unübersehbar groß in einer dunkelgrünen Frakturschrift darauf schreiben lassen.

Fassadenkünstler verzierte das Schützenhaus

Die Fassadengestaltung kommt von der Hand eines Künstlers. Marc Knust, tätig für ein Maler- und Fassaden-Unternehmen in Markranstädt. Er hat in und um Leipzig Fassaden, Stromkästen und Trafohäuschen mit Bildern versehen. Am Schützenhaus in Rötha hat er nicht nur die Schrift aufgetragen, sondern er zauberte auch Fensterläden, Ornamente über den Fenstern und Blumenschmuck an den Fensterbänken an die Wände.

Außerdem sorgte er für eine verblüffende optische Täuschung. Auf der Fassade der Nordseite, zum Biergarten hin, spiegeln sich Häuser und belaubte Kronen von Bäumen in den Fenstern. Doch nur im Erdgeschoss und im Obergeschoss ganz links sind die Fenster echt. Die anderen sind zugemauert und aufgemalt.

Vermauert sind sie, weil sich dahinter Schießbahnen befinden. Die im Obergeschoss gibt es schon länger. Im Dachgeschoss sind die Fenster erst kürzlich geschlossen worden, weil der Verein dort einen zweiten Schießstand einbauen lässt. „Eine moderne Anlage mit vier Bahnen und zehn Meter Schussentfernung für den Breitensport bauen wir hier“, kündigt Helge Hollstein, der Vorsitzende des Schützenvereins an.

Stadt will mit Sporthalle später nachziehen

Neben den Fenstern auf der Nordseite ist zu sehen, wo die Eigentumsgrenzen verlaufen. Die städtische Sporthalle mit der unsanierten Fassade ist direkt an das von 1865 stammende Schützenhaus angebaut. Mario Maguhn sagt, er hatte der Stadt vorgeschlagen, gleich gemeinsam die komplette Fassade in Auftrag zu geben. Das sei aber nicht möglich gewesen. Das Bauamt habe ihm gegenüber angedeutet, man versuche, mit der Sporthalle im nächsten Jahr nachzuziehen.

„Das gesamte Gebäude ist bereit, die Öffentlichkeit zu empfangen“, sagt ein zufriedener Vereinsvorsitzender, der sich sichtlich über das neue Erscheinungsbild freut. Damit meint er sowohl die Gaststätte als auch die PSG mit ihren derzeit 25 Mitgliedern, die ihre bestehende und später auch die neue Schießanlage der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Leider, bedauert Hollstein, habe ein im Mai geplanter öffentlicher Schieß-Tag wegen der Corona-Krise ausfallen müssen.

Am 6. Juni findet das traditionelle Königsfest der PSG statt, welches der noch amtierende Schützenkönig für seine Vereinskollegen gibt. Zugleich wird an dem Tag wieder um die Krone geschossen. Mario Maguhn, der sich selbst eher als förderndes denn als aktives Mitglied bezeichnet, wird daran teilnehmen. Ihn nun aber aus Dankbarkeit gewinnen zu lassen, das komme nicht in Frage, versichert Hollstein und scherzt: „So etwas wäre vielleicht in Bayern möglich, aber nicht bei uns.“

Von André Neumann