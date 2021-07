Ein Dreivierteljahr Verzögerung beim Straßenbau in Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Eigentlich sollten mehrere Straßenzüge im Neukieritzscher Ortsteil Deutzen jetzt schon Baustelle sein. Konkret geht es um die Ernst-Thälmann-Straße, die Straße Am Wasserturm und den Röthiger Weg. Gemeinsam mit den Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) sollen die Fahrbahnen und die darunter befindlichen Leitungen grundhaft erneuert werden.

Doch das Vorhaben war schon ins Stocken gekommen, bevor die Planungen dafür richtig angelaufen waren. Denn vor rund einem Jahr nach der Ausschreibung dieser Vorbereitungsleistungen für das reichlich drei Millionen Euro teure Vorhaben hatte es einen Rückschlag gegeben. Ein Bieter, der bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden sollte, war in Einspruch gegangen.

Erneute Auftragsvergabe nötig

„Dadurch haben wir ein Dreivierteljahr verloren“, sagte Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) jetzt, als er die nächste Beschlussvorlage der Verwaltung in den Gemeinderat einbracht. Es ging um die erneute Vergabe der für die Bauausführung erforderlichen Planungen.

Weil die Auswertung der Angebote noch nicht fertig war, soll der Technische Ausschuss auf seiner nächsten Sitzung am 13. Juli den Zuschlag erteilen und nicht erst der Gemeinderat 14 Tage später. Eigentlich sei der Ausschuss aufgrund des Umfangs der Leistung dafür nicht zuständig.

Für Fördermittelantrag drängt die Zeit

Hellriegel begründete den Vorschlag der Verwaltung aber mit der Dringlichkeit der Planungen. Denn die Fördermittel müssen noch in diesem Jahr beantragt werden, und dafür seien die Unterlagen erforderlich. Das Planungsbüro, welches in Einspruch gegangen war, habe sich laut Verwaltung an der erneuten Ausschreibung nicht beteiligt. Der Gemeinderat billigte die Verlagerung der Entscheidung in den Technischen Ausschuss einstimmig.

Von André Neumann