Ein Hauch von Weihnachtsmarkt am Bornaer Kräppelchenstand

Borna

Er ist der einzige Stand in der Bornaer Innenstadt, der an einen Weihnachtsmarkt erinnert, so wie aus aus Vor-Corona-Zeiten bekannt: der Kräppelchenstand von Erik Kramer an der Ecke Markt/Reichsstraße. Der Stand gehört seit einem Vierteljahrhundert zum Bornaer Weihnachtsmarkt. Das Angebot an süßen Sachen kommt bei den Bornaern an, und die Leute halten sich an die Pandemieregeln.

In Borna war der Weihnachtsmarkt wie in allen anderen sächsischen Kommunen auch angesichts der hohen Infektionszahlen abgesagt worden. Vor Jahresfrist hatte die Stadt noch versucht, mit einem vorweihnachtlichen Wochenmarkt für etwas Adventsstimmung zu suchen, bis der dann auch abgebaut werden musste.

Von nn