Ein-Mann-Polizei: Enrico Künzel sorgt für Ordnung in Böhlen

Böhlen

In Böhlen haben es Diebe derzeit auf Schuhe abgesehen – vorrangig auf Markenschuhe, die vor der Tür stehen. Und selbst von Wäscheleinen verschwinden immer wieder Wäschestücke – Jacken, Pullover, Hosen. In den vergangenen Tagen hat Böhlens Bürgerpolizist Enrico Künzel deshalb vermehrt Anzeigen aufgenommen. Doch der 57-Jährige ist für weitaus mehr zuständig: Er ist Ansprechpartner für die Böhlener und die Stadtverwaltung, wenn es um Strafanzeigen, Prävention, Ermittlungsersuche und Streifendienst geht. Angebunden ist er an das Polizei-Revier Borna.

Seit nunmehr vier Jahren ist Künzel Bürgerpolizist, davor war er jahrelang als „weiße Maus“ unterwegs, also als Verkehrspolizist, dann als Unfallsachbearbeiter, Verkehrstechniker und im Streifendienst. Insgesamt mehr als 30 Jahre – „und die im Schichtdienst, weshalb ich mich auf die Stelle hier beworben habe“, erzählt er. Denn Schichten hat er jetzt nicht mehr, dafür aber eine arbeitsreiche Fünf-Tage-Woche.

Vier Sprechtage im Büro und Prävention in den Schulen

Allein vier Tage davon ist er im Haus II der Stadtverwaltung anzutreffen. Und hier geht es an den Tagen zuweilen zu wie im Taubenschlag. Nacheinander kommen Bewohner, um beispielsweise die gestohlene Wäsche zu melden oder eine Fahrerflucht anzuzeigen. Künzel wird aber auch tätig, wenn es um Internetkriminalität und Körperverletzung geht. Sein Berufsalltag lässt sich recht gut in Zahlen ausdrücken. Allein im vergangenen Jahr hat er 111 Strafanzeigen aufgenommen, 70 Ermittlungsersuche anderer Behörden erledigt (unter anderem von Justiz, Gerichten, Jugendämtern und Bußgeldbehörden) sowie 99 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Hinzu kommen beispielsweise die Aufnahme von Verkehrsunfällen und die Ermittlungsarbeit bei Ordnungswidrigkeiten und Strafdelikten.

Ein Großteil seiner Zeit fällt in den Bereich der Prävention. Künzel ist mehrmals im Monat in Kindergärten, Schulen und am Beruflichen Schulzentrum unterwegs. Während er für Vorschüler und Grundschüler hauptsächlich Verkehrserziehung anbietet, informiert er an Oberschule und BSZ über die Auswirkungen von Drogenkonsum. „Es geht unter anderem darum zu erklären, was übermäßiger Alkoholkonsum anrichtet und welche gravierenden Folgen härtere Drogen haben“, sagt er. Mit seinen Präventionsangeboten ist er aber nicht nur in Böhlen unterwegs, sondern auch in Kitzscher, Großpösna, Geihain und anderen Städten des Landkreises.

Dienstort für Böhlener Bürgerpolizisten ist Kitzscher

Für eine „Ein-Mann-Polizei“ hat Künzel alle Hände voll zu tun, der aber – wie er zugibt – auch nicht immer alles gleich schaffen kann. Zumal er seinen eigentlichen Dienstort in Kitzscher hat; dort liegen unter anderem die Hauptdatenleitung zur Polizei und Festnetz an. Sicherlich sei es schön, das alles in Böhlen zu haben, aber das liege nicht in seiner Hand.

Künzel ist montags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr im Haus II der Stadtverwaltung, Platz des Friedens, anzutreffen sowie dienstags von 13 bis 18 Uhr.

Von Julia Tonne