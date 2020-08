Ein Roadtrip von Pegau um die Welt

Pegau

Auf einmal stand da dieser Grizzly. Keine zwölf Meter von Daniel Mängel entfernt, mitten in der kanadischen Wildnis. Um Hilfe rufen hätte hier nicht viel genutzt, weit und breit war keine Menschenseele zu sehen und das nächste Dorf nicht mal eben um die Ecke. Der 37-Jährige war gerade für kleine Jungs nach draußen gegangen, als er im Dickicht plötzlich den braunen Zottel bemerkte. „Ich saß mit Theo im Bus“, erinnert sich Christina Müller an die Begegnung im Jasper-Nationalpark, mitten in den kanadischen Rocky Mountains. „Auf einmal kam Daniel angerannt und hämmerte wie wild an die Tür...“

Die ungefähre Route der Weltreise. Quelle: privat

Die junge Familie aus Sachsen hatte Glück. „Wir hatten frisches Fleisch dabei, aber der Wind stand günstig und der Grizzly hat es nicht gewittert.“ Reisenden in Kanada und den USA wird vor Besuchen in den Nationalparks dringend ein Bärenspray empfohlen, das könne selbst überraschende Angriffe in letzter Sekunde abwehren. „Wir hatten leider keins dabei“, sagt die 36-Jährige. In Deutschland kostet das Spray läppische fünf Euro, „aber in Kanada kannst du locker zwei Nullen dranhängen.“ Doch der Grizzly zeigte kein Interesse an den Wildcampern und knabberte weiter genüsslich seine Beeren vom Strauch. Danach trottete er davon. Für die Nacht waren Christina und Daniel dennoch gewarnt und trafen einige Vorkehrungen. „Ich habe mal gehört, dass Grizzlys sogar Autotüren öffnen können“, weiß die Abenteurerin, „also haben wir unseren Bus so hingestellt und die Sitze so positioniert, dass wir im Notfall schnell abhauen können.“

Dreiwöchige Probetour durch Irland

Am 11. Juni 2019 war das Paar mit Söhnchen Theo, damals drei Jahre alt, von Pegau aus zu einem Roadtrip um die Welt gestartet. Auf unbestimmte Zeit, ohne Datum für die Rückkehr. Doch Corona spülte die Weltenbummler im Frühjahr vorzeitig wieder nach Hause. „Unsere Reise ist nur unterbrochen“, meint Christina Müller, „wir fahren weiter, sobald das wieder möglich ist.“ Die junge Frau hatte auch den Anstoß zu dieser Tour gegeben. Die Idee spukte schon länger in ihrem Kopf, sie hatte Podcasts gehört und Blogs gelesen und immer wieder darüber gesprochen. „Ich liebe es einfach, ständig neuen Input zu bekommen, neue Leute kennenzulernen und Städte zu erkunden. Nur alleine habe ich es mir nie getraut, einfach loszuziehen. Irgendwann sagte ich dann zu Daniel: ,Wollen wir nicht einfach mal eine Langzeitreise machen? Lass es uns wenigstens mal probieren.`“ Auf einer dreiwöchigen Probetour durch Irland ließ sich auch der Kfz-Meister von dieser Idee überzeugen. Als das Paar es dann seinen Eltern sagte, hatten diese Tränen in den Augen.

Familienfoto vor den Niagara-Fällen. Quelle: privat

Anderthalb Jahre Vorbereitungszeit

Die Vorbereitungen zu Hause dauerten fast anderthalb Jahre. An so vieles musste gedacht werden: Reiseroute abstecken, Krankenversicherung abschließen, die Finanzen klären, Visa beantragen, eine Satelliten-Telefonnummer einrichten, Reiseberichte lesen, die Wohnung in Pegau kündigen, Möbel und Klamotten verkaufen, das Wohnmobil verschiffen und dann Abschied nehmen, Abschied nehmen, Abschied nehmen. „Ich bin die Macherin und die Organisatorin in unserer Familie“, lacht Christina, die gerne Pläne schmiedet und den roten Faden in der Hand hält. „Wir sind nicht perfekt gestartet, aber ich wollte wenigstens das Gefühl haben, an vieles gedacht zu haben.“

Ihr neues Zuhause wurde ein blauer VW LT 35. Zusammen mit Freunden und der Familie präparierte der Kfz-Meister den Van für ihre Zwecke: Solarpaneele drauf, Drehkonsolen für die Fahrer- und Beifahrersitze, Dusche, Trockentrenntoilette und Werbung von Daniels Arbeitgeber und Christinas Onkel. Beide sollten dadurch „weltberühmt“ werden. Weiterhin wurden Kommoden für die Sachen und Theos Spielzeug integriert und eine kleine Küche mit Gasherd und Spüle. „Es war minimalistisch“, sagt Christina, „aber wir hatten alles, was wir brauchten.“ Irgendwann taufte Theo den Wohn- und Reisebus auf den Namen Ernie, und das hatte vermutlich etwas mit der Sesamstraße zu tun.

Vater und Sohn sind happy bei der weltberühmten Sema-Autoshow in Las Vegas. Quelle: privat

Gewaltritt durch Kanada in 90 Tagen

Der ideale Zeitpunkt zum Losfahren war im Juni 2019 gekommen. Daniel wurde von seinem Arbeitgeber im Pegauer Autohaus Friedel auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Und für die gelernte Fotografin und Mediengestalterin aus Leipzig lief gerade der befristete Arbeitsvertrag als Kundenberaterin bei der TÜV Rheinland Akademie aus. Das Abenteuer konnte beginnen. „Wir wollten im Schnitt täglich zwei bis drei Stunden fahren, am besten über Mittag, wenn Theo schläft“, erzählt Christina Müller. 90 Tage hatten sie Zeit, um Kanada von Osten nach Westen zu durchqueren, so lange galt ihr Visum. „Und wir haben es geschafft“, freut sich die Pegauerin. Es wurde ein Gewaltritt von 13 500 Kilometern in weniger als drei Monaten. Über eine App suchten sich die Sachsen ihre jeweiligen Schlafplätze aus und genossen dabei die einzigartige Natur und Tierwelt Kanadas.

Mammutbäume und Space-Center

Von Vancouver Island setzten die Weltenbummler in die Vereinigten Staaten über. Sie durchquerten in sechs Monaten 18 Bundesstaaten, besuchten sämtliche Nationalparks des Landes, sahen Krokodile, Elche, Robben, Bisons, Grauwale und sogar Schlangen und Spinnen, sie lebten und arbeiteten zwei Wochen auf einer Farm in Oregon, sahen die Küsten-Mammutbäume in Kalifornien, das Space-Center in Texas und die weltberühmte Sema-Autoshow in Las Vegas, sie fingen Lachse zum Grillen, sonnten sich am Strand, Theo lernte Sandboarden und sie unternahmen eine Bootstour in Miami. All diese Eindrücke verarbeitete Christina in einem Tagebuch, das sie täglich online stellte und aus Sicht von Theo erzählte. Eltern und Freunde zu Hause blieben damit immer auf dem Laufenden. „Außerdem haben wir jeden Tag telefoniert, das war mir wichtig, damit Theo Kontakt zu seinen Omas und Opas hält.“

Theo hat Spaß beim Sandboarden. Quelle: privat

Brenzlige Situationen gab es unterwegs einige. In letzter Minute entkamen die Pegauer einem Waldbrand in Kanada, flüchteten vor einem Tornado in den USA, die EC-Karte wurde aus Ernie gestohlen und benutzt, sie bekamen Ärger mit der Grenzpolizei in Mexiko und wissen seitdem, was Bürokratie wirklich bedeutet. Einmal musste Daniel eine neue Kreditkarte beantragen, weil seine alte Karte gesperrt wurde. „Es war hoch kompliziert“, erinnert sich Christina an die nervenaufreibende Prozedur. Nur mit Hilfe über zehn Ecken bekam das Paar eine neue Karte ausgestellt.

Gigantische Silvesterfeier am Stand von Miami

Doch die schönen Eindrücke auf der Reise überwogen. Allein die Silvesterfeier am Strand von Miami wird die Familie so schnell nicht vergessen. „Eine Hammerfeier mit einem gigantischen Feuerwerk“, schwärmt die 36-Jährige noch heute. „ Miami hat einfach viel zu bieten, die Stadt ist richtig cool. Wir wären gerne noch länger geblieben, aber unser Visum für die USA galt nur noch bis Mitte Februar.“ An der Grenze zu Mexiko wurde die Geduld der Deutschen dann auf eine harte Probe gestellt. Problem: Ernie ist in Deutschland als LKW zugelassen, zählt in Mexiko jedoch als Camper. Für die nervösen Grenzbeamten, die kein Wort Englisch sprechen konnten oder wollten, Grund genug, die Einreise zu verwehren. Nach elf Stunden zermürbenden Wartens in der brütenden Hitze musste sich die Familie einen anderen Grenzübergang suchen. Wieder sechs Stunden Warten. „Als wir dann endlich drüben waren, haben wir zugesehen, dass wir so schnell wie möglich von der Grenze weg kommen“, erzählt die junge Mutter. „ Drogen und Kriminalität sind dort besonders hoch, deshalb haben wir in Mexiko auch kein Wildcamping veranstaltet.“

In Quebec/Kanada alle Viere grade sein lassen. Quelle: privat

Die Corona-Welle in Südamerika

Als die Corona-Welle im Frühjahr auch Südamerika erreichte und das öffentliche Leben fast völlig lahmlegte – Campingplätze, Strände, Museen wurden geschlossen, an jeder Straßenecke wurde Fieber gemessen – entschieden sich die Sachsen zu einem Abbruch der Weltreise. Nach neun Monaten und mehr als 55 000 Kilometern. „Als Asthmatikerin bin ich Risikopatientin, und außerdem hatte ich Heimweh“, erzählt Christina. Sie flog mit Theo Hals über Kopf nach Hause und begab sich bei ihren Eltern in freiwillige Quarantäne. Freunde und Nachbarn spendeten in den ersten Tagen Sachen für die beiden Rückkehrer, die mit Nichts gekommen waren. Daniel wollte noch ein wenig in Mexiko bleiben und besuchte einen Freund in Tulum. Aber zwei Wochen später kam auch er zurück und nahm seinen alten Job im Autohaus Friedel wieder auf.

Besuch aus Groitzsch: Danny (re.) reist ein Stück mit den Weltenbummlern durch Mexiko. Quelle: privat

Verschnaufpause für berufliche Neuorientierung

„Ich vermisse das Fahren schon sehr, unsere Abenteuer und das Unterwegssein“, sagt die Weltreisende und nutzt die Verschnaufpause nun, um sich beruflich neu zu orientieren und Anfang September als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen. „Damit kann man so viel anstellen, Podcast-Service, E-Mail-Marketing oder Online-Kundenanfragen für viele Unternehmen beantworten.“ Ein Job, den die 36-Jährige später auch von Mexiko oder anderen Teilen der Welt ausüben kann. „Die Reise hat mich sehr verändert. Ich bin viel mutiger geworden und oft über meine Grenzen gegangen. Das ist ein gutes Gefühl.“

Die Weltreise der Familie ist nur unterbrochen, nicht beendet. Ernie wartet solange in Mexiko...

Von Kathrin Haase