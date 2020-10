Ein Rotahorn für die nächsten 100 Jahre von Regis-Breitingen

Regis-Breitingen

Seit 100 Jahren sind Regis und Breitingen zur Stadt vereinigt. Das wurde auf den Tag genau am Freitagnachmittag auf dem Markt mit einer kleinen Festveranstaltung gefeiert. Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) pflanzte mit Bauhofhilfe einen von ihm finanzierten Rotahorn, der einen ebenso langen Zeitraum überdauern soll. Zwei kleine Rabatten waren zuvor angelegt worden, im Frühjahr soll noch eine Bank folgen. „Damit der Markt nicht mehr so leer wirkt. Ich hätte hier gern mehr Veranstaltungen“, so der Stadtchef.

Guter Zuspruch der Einwohner auf dem Markt

Positiv überrascht war nicht nur er vom Zuspruch. „So viele Leute waren lange nicht auf dem Markt“, sagte Ortschronist Dieter Kluge. „Da hätten wir doch besser ein Mikrofon nehmen sollen“, meinte Zetzsche. An die 150 Menschen ließen sich Getränke, die die Stadträte mit ihrem Sitzungsgeld und die Freien Wähler mit Spenden bezahlt hatten, sowie Bratwürste des Feuerwehrvereins schmecken.Zuvor noch hatte der Heimatchor unter Leitung von Regina Eidner sowie Anne Katzbach ein Ständchen gegenüber. Unter anderem erklangen das Sachsenlied und „Glück auf, der Steiger kommt“.

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) dankt dem überraschten Helmut Zagrodnik für seine Zusammenstellung für die Sonderausgabe über das Stadtjubiläum mit einem Blumenstrauß. Quelle: Olaf Krenz

Blumen für den Autor der Festschrift

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Bürgermeister Zetzsche bei Helmut Zagrodnik. Der hatte zum Stadtjubiläum eine Festschrift mit historischen Zeichnungen und Fotos zusammengestellt, die die Stadtverwaltung als Sonderausgabe der „Gemeinsamen Zeitung“ (Amtsblatt) drucken ließ. Sein Ausgangspunkt sind die Ersterwähnungen von Riguz, später Regis, 1186 und Bredingen, dann Breitingen, 1265.

Nach verschiedenen Schlaglichtern der Geschichte wendet er sich dem Jahr 1920 zu. Schließlich waren nach einigen politischen Schritten am 1. Oktober in der ersten Sitzung des (neuen) Stadtgemeinderates die Genehmigung des sächsischen Ministerium des Innern für die Vereinigung der bisherigen Stadt Regis und der Landgemeinde Breitingen verkündet und die Flaggen am Rathaus gehisst worden.

Zur Galerie 100 Jahre Stadt Regis-Breitingen: Bei einer kleinen Festveranstaltung auf dem Markt pflanzt Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) mit Bauhofhilfe einen Rotahorn. Der Heimatchor lässt einige Lieder erklingen. Am 1. Oktober 1920 hatten sich die Stadt Regis und die Landgemeinde Breitingen vereinigt.

Stadtfest zum Jubiläum soll nachgeholt werden

Ursprünglich hatte das Rathaus zur Feier des Hundertjährigen ein Stadtfest geplant. Das musste allerdings corona-bedingt auf 2021 verschoben werden, sagte Bürgermeister Zetzsche. Darauf hoffen mit ihren aktuellen Jubiläen auch der Sportverein (100 Jahre) und die Feuerwehr (145 Jahre).

Von Olaf Krenz