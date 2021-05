Ein Traum: Boxspringbett „Borna“ ist der Renner beim Otto-Versand

Borna

Haben Sie letzte Nacht gut geschlafen? Vielleicht sogar in Borna? Nein? Dann husch, husch ins Körbchen... Es geht um ein Boxspringbett. Nach dem Ikea-Vorbild werden Möbelstücke gern benamst, bevor sie zu Hause in die gute Stube und ins Schlafzimmer gestellt werden. Allein die Welt der Boxspringbetten ist so tiefgründig wie das Universum und bringt Schlafplätze à la „Simba“, „Rubona“, „Oregon“ und „Cavan“ hervor. Aber auch – kein Witz – „Borna“! Es gibt tatsächlich ein Boxspringbett namens „Borna“.

Bett mit LED-Beleuchtung

Das gute Stück inklusive Bettkasten, LED-Beleuchtung und Matratzen-Auflage ist in den Größen 90 mal 200 Zentimeter, 140 mal 200 Zentimeter und 180 mal 200 Zentimeter sowie in den Farben anthrazit und hellgrau erhältlich. Der Kunde kann aus verschiedenen Härtegraden wählen, etwa mit Bonnell-Federkernmatratze sowie mit Sieben-Zonen-Tonnentaschen-Federkernmatratzen für bis zu 150 Kilogramm Belastung. Ein Modell mit Tragkraft. Erhältlich ist das Borna-Bett BB ausschließlich über die Hamburger Otto Group.

„Es ist eines unserer am meisten verkauften Betten“, verkündet die Unternehmenssprecherin Anne Remy. Sie preist den Top-Seller als ein „europäisches und FSC-zertifiziertes Produkt“ an, für das Holz aus nachhaltigem Anbau verwendet werde. Besonders gefragt sei die Doppelbettgröße 180 mal 200 Zentimeter.

Rechtlich auf sicheren Füßen

Ob die Bettenbauer jemals von der Großen Kreisstadt im Landkreis Leipzig gehört haben, ist fraglich. Fakt ist, dass der Name rechtlich auf sicheren Füßen steht. „Wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, klären wir im Vorfeld, welche Artikelnamen juristisch nicht anfechtbar sind, damit im Nachhinein kein Rechtsstreit entsteht“, erklärt Remy. „Mit Borna war das juristisch unproblematisch und einwandfrei.“

Aus diesem Zufallsprinzip heraus entstand auch der Bettenname Borna. Generell seien jedoch Ortsbezeichnungen selten im Möbelsegment. Häufiger werde auf Männer- und Frauennamen, Farben und Blumen zurückgegriffen.

Die Stars im schwedischen Möbelhaus

Erfahrene Ikea-Kunden wissen es schon längst: Produktnamen haben selten eine tiefere Bedeutung, außer dass sie für deutsche Ohren lustig klingen. Was hat schon die Hut- und Schuhablage davon, dass sie „Lustifik“ heißt? Und das Bettgestell „Rekdal“? „Billy“- und „Ivar“-Regale sind dagegen die heimlichen Stars im schwedischen Möbelhaus, weil über deren Aufbau schon Ehen gescheitert sind. Die Namensvergabe folgt in aller Regel nach Schema F: schwedische Ortsnamen für Regale, Sofas und Couchtische, schwedische Inseln für Gartenmöbel, norwegische Ortsnamen für Betten und Kleiderschränke, finnische Ortsnamen für Esstische und Stühle.

Rabatt aufs Borna-Bett

Ob das Boxspringbett „Borna“ gut fürs Stadtmarketing ist, hält die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) durchaus für möglich. Lustig sei es auf jeden Fall. „Ich habs gerade mal gegoogelt und musste feststellen, dass es zurzeit 52 Prozent Rabatt darauf gibt“, sagt die Stadtchefin, die bis zur LVZ-Anfrage noch nie von diesem Modell gehört hatte. Luedtke findet das Borna-Bett recht attraktiv und von guter Qualität. „Sogar mit Seitenbeleuchtung“, lacht sie und überlegt im Scherz, ob sie nicht für die Rathausmitarbeiter jeweils eins bestellen sollte.

Von Kathrin Haase