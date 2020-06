Einblicke in die Baustelle der Grundschule Borna West

Borna

Die Fassaden erstrahlen fast vollständig in neuem Glanz, im Inneren steht der erste von insgesamt drei Bauabschnitten kurz vor dem Abschluss: Nun haben Eltern, Schüler und andere interessierte Bornaer die Möglichkeit, die Baustelle der Grundschule Borna West zu besichtigen.

Fragen zum Baufortschritt, zu den weiteren geplanten Sanierungsarbeiten und zum Stand der Dinge beantworten am Sonnabend, 4. Juli, nicht nur der zuständige Planer, Steffen Beier vom Büro Beier und die Ingenieure, sondern darüber hinaus auch die Architekten von Steiner Architekten und Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke.

Stadt investierte rund vier Millionen Euro

Im vergangenen Sommer hatten nach langer Vorbereitungsphase unter laufendem Schul- und Hortbetrieb die Arbeiten zur Sanierung der Grundschule begonnen. Rund vier Millionen Euro investiert die Stadt in das Vorhaben, davon kommen 3,2 Millionen Euro aus dem Fördertopf „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ (Efre), die restliche Summe bringt Borna selbst aus Eigenmitteln auf. Im kommenden Jahr soll die Schule rundum saniert sein.

Mittlerweile ist der erste Bauabschnitt fast abgeschlossen. Er umfasst ein Drittel (einen Aufgang) des Hauses, genauer: die Erneuerung der Heizung und elektrischen Anlagen, den Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie einer Brandmelde- und Alarmanlage, die Erneuerung der Wasser-, Abwasser- und WC-Anlagen sowie die Sanierung der Küche und des Behinderten-WC. Darüber hinaus bekommen die Klassenräume Akustikdecken, auf der Agenda steht zudem die Sanierung aller Wände, Decken, Böden, Zugänge, Fenster und Türen sowie der Umbau des Haupteingangs. Mit Beginn der diesjährigen Sommerferien erfolgen die gleichen Arbeiten im zweiten Drittel des Gebäudes.

Tag der offenen Baustelle für Interessierte

Am 4. Juli lädt die Stadtverwaltung nun zu einem Tag der offenen Baustelle in der Deutzener Straße 25 ein. Von 10 bis 12 Uhr sind die Pforten der Schule für alle Neugierigen geöffnet. Allerdings in Anbetracht der Corona-Risiken mit Einschränkungen. So ist der Zutritt zum Gebäude nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. „Außerdem bitten wir alle Besucher, die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten“, macht Luedtke deutlich. Bornaer, die sich krank fühlen, dürfen nicht dabei sein.

