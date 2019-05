Groitzsch

Über Ostern haben sich Unbekannte Zutritt zum Wiprecht-ymnasium in Groitzsch verschafft. Sie stiegen über eine Notausgangstür ein und trieben im Gebäude mit Farbe ihr Unwesen. So hinterließen die unbekannten Täter auf Heizkörpern, an Türen und Wänden und auf Tischen Schmierereien.

Anschließend stahlen sie zwei Lautsprecherboxen (Wert etwa 1400 Euro). Die Boxen, die zu einer Musikanlage gehörten, lagerten in einem Nebenzimmer der Aula und waren, als der Hausmeister das Gebäude prüfte, plötzlich verschwunden.

Polizei sucht Zeugen in Groitzsch

Der 61-Jährige, der für die Außenanlage und das Gebäude des Gymnasiums verantwortlich ist, erstattete deshalb Montagmorgen Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Die Ermittlungen gegen Unbekannt sind aufgenommen. Den Stehl- und Sachschaden bezifferte der Hausmeister auf 2600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Leipzig, Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden oder unter der Telefonnummer 0341 966 4 6666.

Von LVZ/gap