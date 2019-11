Kitzscher

Ein Dieb hat im Jugendtreff in der Trageser Straße in Kitzscher einen Fernseher erbeutet. Am Montagmorgen wurde bekannt, dass der unbekannte Täter in die Einrichtung gelangt war, indem er eine Zugangstür aufhebelte.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete schließlich den Flachbildfernseher, mit dem er verschwand. Die Höhen des Stehl- beziehungsweise Sachschadens sind bisher nicht bekannt, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit. Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen.

Von lvz