Borna

Durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde bekannt, dass sich Unbekannte am Wochenende gewaltsam Zugang zu einem Ärztehaus in Borna verschafft haben. Sie drangen in mehrere Praxen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, wo sie neben Bargeld auch noch diverse andere Dinge, wie ein iPad, mehrere Autoschlüssel und dazugehörige Tankkarten entwendeten.

Sachschaden liegt in Borna bei 3000 Euro

Der Sachschaden wurde mit etwa 3000 Euro beziffert und der Stehlschaden auf circa 2000 Euro geschätzt. Kripobeamte haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ/gap