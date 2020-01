Borna

Unbekannte Täter hebelten am Samstagnachmittag – die Tatzeit liegt zwischen 15.45 und 16.15 Uhr – eine Eingangstür des Ärztehauses in der Bornaer Brauhausstraße auf. In den ersten beiden Etagen öffneten sie gewaltsam mehrere Türen. Im dritten Geschoss wollten die Einbrecher wiederum eine Zwischentür aufhebeln, was jedoch misslang.

Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht

In den beiden unteren Etagen durchsuchten sie alle Räumlichkeiten sowie das Mobiliar und stahlen Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Kripobeamte ermitteln wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von lvz/thl