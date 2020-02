Böhlen

Unbekannte Täter haben sich am Sonntagnachmittag Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Röthaer Straße in Böhlen verschafft. Sie hebelten dort die Zugangstür zu einer Arztpraxis auf. Im Anschluss wurden die Räume durchsucht und eine Kassette mit Blankorezepten sowie einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Stehl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ermittlungen wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen.

Einbrecher schlagen am helllichten Tag zu

Die Tat ereignete sich zwischen 15.30 und 15.50 Uhr so die Angaben der Polizeidirektion Leipzig.

Von thl/lvz