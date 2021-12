Einbrecher stehlen mehr als 100 Reifensätze aus Bornaer Firma

Borna

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Bornaer Unternehmen eingestiegen. Die brachen auf einem Firmengelände mehrere Baucontainer auf und entwendeten Reifensätze in einer niedrigen dreistelligen Anzahl, meldet die Polizeidirektion Leipzig. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7.20 Uhr. Der Stehlschaden beläuft sich auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 50 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ