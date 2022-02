Einbrecher und Diebe schlagen in Pegauer Firma zu

Pegau

In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher in ein Pegauer Unternehmen eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Firmengelände und brachen eine Bürotür auf. Aus dem Raum wurden zwei Originalschlüssel für Firmenfahrzeuge entwendet. Danach durchsuchten sie einen Pkw Citroen und stahlen einen VW Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen L-UN 3933. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Sein Wert soll im unteren fünfstelligen Bereich liegen, also über 10 000 Euro. Der Sachschaden vor Ort wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ