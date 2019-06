Böhlen/Großdeuben

In Böhlen suchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Filiale einer Bank im Böhlener Ortsteil Großdeuben heim. Sie brachen ein Fenster auf und drangen so in die Büroräume ein.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme durch die Polizeidirektion Leipzig nicht geklärt werden. Bei dem Objekt handelt es sich um ein reines Büro. Die Einbrecher hatten keine Möglichkeit, an Geld- oder Wertgegenstände zu gelangen.

Von thl