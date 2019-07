Groitzsch

Die Kriminalpolizei hat in Groitzsch Ermittlungen wegen eines Einbruchs in eine Kegelbahn aufgenommen. Der Eigentümer hatte am Mittwochnachmittag eine offen stehende Tür bemerkt und hineingeschaut. In der Gaststätte herrschte ein wüstes Durcheinander und mehrere Blumentöpfe waren heruntergefallen. Die Polizei wurde umgehend verständigt. Erste Überprüfungen ergaben, dass offenbar nichts gestohlen wurde, aber unter anderem ein Bedienteil der Anlage zerstört wurde. Der Sachschaden wurde auf etwa 2500 Euro beziffert.

Von Tilman Kortenhaus