Einbruch in Kitzener Werkstatt: Auto entwendet

Pegau/Kitzen

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in eine Kfz-Werkstatt im Pegauer Ortsteil Kitzen ein. Aus dieser wurde ein Pkw Toyota Yaris in der Farbe Grau entwendet, hat die Polizeidirektion Leipzig am Montagmittag mitgeteilt. Die Tatzeit soll gegen 3 Uhr gewesen sein. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen L-UC 1794 angebracht. Der Wert des Autos liegt im unteren vierstelligen Bereich. Es entstand außerdem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls laufen.

Von LVZ